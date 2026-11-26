Regina Halmich brachte dem ZDF Topquoten. Trotzdem kassierten Männer teils deutlich mehr. Das ließ die Boxerin nicht auf sich sitzen.

musste in ihrer aktiven Zeit nicht nur im Boxring kämpfen. Auch beim Thema Geld war die frühere Boxweltmeisterin gezwungen, sich durchzusetzen. Anlässlich ihrer neuen Autobiografie "Die Herrin der Ringe" spricht die Sportlerin im Interview mit demoffen über die ungleiche Bezahlung in ihrem Sport.

Ihr Buch erschien am 18. November, kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 22. November.

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Gedacht war die Autobiografie als besonderes Geschenk an sich selbst, aber auch an ihre Fans und langjährigen Wegbegleiter. Darin blickt. Dazu gehört, wie sie jahrelang mit Ablehnung in einer Männerdomäne umgehen musste, in der zu Beginn kaum jemand an sie glaubte. Sie bescherte dem ZDF starke Einschaltquoten und lockte viele Fans vor die Bildschirme.wollte diese Ungerechtigkeit nicht einfach hinnehmen.