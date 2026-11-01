Regina Ziegler, deutsche Filmproduzentin mit über 500 Produktionen, starb im Alter von 82. Ihre Karriere schaffte zahlreiche Preisgewinnungen.

Regina Ziegler, Deutsche Filmproduzentin, starb am 8. März 2026 vor Ort in Berlin. Mit mehr als 500 Produktionen und zahlreichen Auszeichnungen prägte sie die deutsche Film‑ und Fernsehbranche über vier Jahrzehnte hinweg. Am 8. März 1944 in Quedlinburg wurde Regina im Rahmen des Internationalen Frauentages geboren und wuchs in einer Zeit auf, in der die Frauenbewegung in Deutschland Wurzeln schlug.

Frühe Jahre und erste Produktionen

Nach dem Abitur begann Ziegler ein Jurastudium an der Freien Universität Berlin, jedoch blieb sie nur ein Semester der Rechtswissenschaften. Schnell wechselte sie in die Medienwelt, zunächst als Produktionsassistentin beim Sender Freies Berlin, und anschließend als Produktionsleiterin für den Film Die Bettwurst. Folgeschritte waren in der Reihenfolge Anna und Edith, Sommergäste, Fabian und Malou.

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Eigenständigkeit und die eigene Produktionsfirma

In den frühen 1970er Jahren gründete Ziegler ihre eigene Produktionsfirma, um die Kontrolle über ihre Projekte zu behalten und Risiken selbst zu tragen. Das Modell bestand darin, mit ihrem Privatvermögen jederzeit Haftung zu übernehmen und somit keinen Beschränkungen durch Banken ausgesetzt zu sein. Diese unkonventionelle Herangehensweise trug wesentlich zu ihren zahlreichen Erstplatzierungen bei etablierten Filmfestivals bei.

Preisgeländer und Jubiläumsprojekte

Die Filmkarte von Ziegler ist mit Preisen vollgepackt: Die Romy für den Udo‑Jürgens‑Film Der Mann mit dem Fagott, die Goldene Rose von Montreux für Erotic Tales, der Deutsche Fernsehpreis für das Geisel‑Drama Gladbeck, der Emmy Award für Die Wölfe, der Adolf‑Grimme‑Preis für Weißensee sowie die Lola für ihr Lebenswerk. Der Carl‑Lämmle‑Preis in Höhe von 40.000 Euro wurde laut ihren eigenen Angaben nicht zur Produktion verwendet, sondern fundierte eine Weihnachtsreise in die Sonne - ein Beispiel für ihr pragmatisches Prioritäten‑Setzen.

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Familie, Netzwerk und Zusammenarbeit

Die Ehepartnerin von Ziegler war der Regisseur Wolf Gremm, der 2025 an Krebs starb und ihr kurzzeitig rote Rosen in die Morgen kommen brachte. Ihre Tochter Tanja, geboren aus dem ersten Ehemann Hartmut Ziegler, trat als Produzentin in die Familie ein und nutzte die Plattform, um Projekte zu realisieren. Gemeinsam schufen Mutter und Tochter das Programmkino Filmkunst 66 in Berlin, das ihren Wunsch nach einer Arthouse‑Filmplattform verwirklichte.

Seit 2000: Unternehmerische Stärke und Mentoring

Ab 2000 operierte Tanja als gleichberechtigte Geschäftsführerin die Produktionsgesellschaft weiter. Unter ihrer Führung wuchs die Anzahl der Projektdurchführungen, und Ziegler blieb ein aktiver Vertreter der Berliner Filmwelt, galt als Omnipräsenz auf der Berlinale und traf sich mehrfach mit renommierten Persönlichkeiten wie Artur Brauner, Volker Schlöndorff und Rainer Werner Fassbinder. Diese Kontakte halfen ihr, internationale Perspektiven in die deutschen Produktionen zu integrieren.

Erbe und Einfluss auf die Filmlandschaft

Mit 82 Jahren legte der Weg von Regina Ziegler ein konkretes Beispiel für unternehmerische Freiheit und kreative Selbstbestimmung in der Filmbranche. Ihr öffentliches Engagement, ihre präzise Projektwahl und ihr Strengzellenten Auftritt prägten nicht nur die Produzentenlandschaft, sondern inspirieren auch junge Frauen, die in diesem Berufsfeld Fuß fassen wollen. Ihr Beitrag gilt als unverzichtbarer Baustein der deutsch‑deutschen Filmgeschichte und bleibt durch Auszeichnungen und die öffentliche Erinnerung lebendig.