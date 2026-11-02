Regina Ziegler gestorben: ZDF ändert Programm zu Ehren der Filmproduzentin

Die bekannte deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das ZDF ändert sein Programm zu ihren Ehren.

Die wohl bekannteste deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Sie starb am 1. November 2026. Um sie zu ehren, ändert das ZDF sein Programm, wie der Sender mitteilte.

Regina Ziegler galt als Pionierin ihres Fachs und als Vorreiterin für viele Frauen in der männerdominierten Filmbranche der 1970er-Jahre. Bereits im Alter von 29 Jahren gründete sie ihre eigene Produktionsfirma. Bis zu ihrem Tod realisierte sie mehr als 500 Projekte für die große Leinwand sowie für das deutsche Fernsehen.

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Schon ihr erster produzierter Spielfilm, Ich dachte, ich wäre tot, erhielt das begehrte Prädikat besonders wertvoll. Regie führte ihr späterer Ehemann Wolf Gremm. Der Film zeigt früh, wie stark Ziegler die deutsche Produktionslandschaft über Jahrzehnte prägte.

ZDF ändert Programm zu Ehren von Regina Ziegler

Anlässlich ihres Todes zeigt das ZDF am Montag, den 2. November 2026, um 20:15 Uhr den von Regina Ziegler produzierten TV-Film Familie Bundschuh - Bundschuh gegen Bundschuh. Die Hauptrollen spielen Andrea Sawatzki und Axel Milberg.

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Auch der Rest der Woche steht beim ZDF im Zeichen der Verstorbenen. In einer Pressemitteilung kündigte der Sender die Ausstrahlungen der TV-Filme Die Holzbaronin sowie Kommissarin Heller an. Damit würdigt das Programm ihr umfangreiches Schaffen für das Fernsehen.

Auch in der ARD-Mediathek wird ihr Werk sichtbar: Die von Regina Ziegler produzierte Serie Weissensee steht zum Abruf bereit. Zusätzlich zeigt der RBB am Montagabend um 22:15 Uhr den Berliner Tatort Oben und Unten.

Kinofilme in den letzten Lebensjahren

Nachdem Regina Ziegler zuletzt vermehrt für das Fernsehen tätig war, realisierte sie in ihren letzten Lebensjahren auch einige beachtliche Kinofilme. Diese Werke zeigen, dass sie bis zuletzt im Kino präsent blieb.

Im Jahr 2024 feierte der Antikriegsfilm In Liebe, Eure Hilde von Andreas Dresen seine Premiere. Der Film erzählt die Geschichte der deutschen Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus Hilde Coppi.

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Zwei Jahre später folgte Volker Schlöndorffs Jahrhundert-Saga Heimsuchung mit Lars Eidinger und Martina Gedeck. Die Filme spiegeln die Bandbreite ihrer Arbeit zwischen Unterhaltung, historischen Stoffen und gesellschaftlich relevanten Themen wider.

Mit dem Tod von Regina Ziegler verliert die deutsche Filmbranche eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten. Ihr Werk aus mehr als 500 Projekten bleibt über das Fernsehprogramm und die Kinos hinaus präsent, und die Programmänderungen des ZDF machen diese Bedeutung in dieser Woche deutlich.