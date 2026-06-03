Regina Zindler, die Ikone des Maschendrahtzauns, stirbt im Alter von 78 Jahren

Die Reality-TV-Ikone Regina Zindler ist an Krebs gestorben. Sie wurde durch ihren Auftritt in der Show 'Richterin Barbara Salesch' bekannt, in dem sie gegen ihren Nachbarn klagte, der einen Knallerbsenstrauch dicht an ihrem Maschendrahtzaun wachsen lassen wollte. Der Entertainer Stefan Raab machte aus ihrem sächsischen Dialekt, in dem sie das Wort 'Maschendrahtzaun' aussprach, einen Mega-Hit. Der Song stand sechs Wochen auf Platz 1 der Charts. Doch der plötzliche Ruhm hatte auch Schattenseiten. Fans belagerten ihr Grundstück und beschädigten ihr Haus. Schließlich zog sie mit ihrem Mann nach Berlin. In einem Interview im Jahr 2014 sagte sie, dass sie mit Stefan Raab und dem Wirbel um das Lied 'Maschendrahtzaun' abgeschlossen habe. Sie wurde am 5. Mai in ihrem Wohnort Zwickau beigesetzt und fand ihre letzte Ruhe in einem anonymen Gemeinschaftsgrab.

Regina Zindler , die Ikone aus der Reality-TV-Show ' Richterin Barbara Salesch ', ist im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben. Sie wurde durch ihren legendären Auftritt in der Show bekannt, in dem sie gegen ihren Nachbarn klagte, der einen Knallerbsenstrauch dicht an ihrem Maschendrahtzaun wachsen lassen wollte.

Der Entertainer Stefan Raab machte aus ihrem sächsischen Dialekt, in dem sie das Wort 'Maschendrahtzaun' aussprach, einen Mega-Hit. Der Song stand sechs Wochen auf Platz 1 der Charts. Doch der plötzliche Ruhm hatte auch Schattenseiten. Fans belagerten ihr Grundstück und beschädigten ihr Haus.

Schließlich zog sie mit ihrem Mann nach Berlin. In einem Interview im Jahr 2014 sagte sie, dass sie mit Stefan Raab und dem Wirbel um das Lied 'Maschendrahtzaun' abgeschlossen habe. Sie wurde am 5. Mai in ihrem Wohnort Zwickau beigesetzt und fand ihre letzte Ruhe in einem anonymen Gemeinschaftsgrab





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