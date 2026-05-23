Regionalexpress mit rund 200 Fahrgästen auf freier Strecke liegen gelassen

Ein Regionalexpress mit rund 200 Fahrgästen ist am Freitagabend mitten auf freier Strecke bei Düren liegen geblieben. Der RE 1 von Köln nach Aachen fiel wegen eines technischen Defekts komplett aus – für die Reisenden begann eine zähe Geduldsprobe.

Ein Regionalexpress mit rund 200 Fahrgäste n ist am Freitagabend mitten auf freier Strecke bei Düren liegen geblieben. Der RE 1 von Köln nach Aachen fiel wegen eines technischen Defekt s komplett aus – für die Reisenden begann eine zähe Geduldsprobe.

Nach BILD-Informationen stoppte der Zug gegen 17.45 Uhr zwischen Düren und Langerwehe in Nordrhein-Westfalen. Mehr als zwei Stunden saßen die Passagiere fest. Durch den technischen Ausfall wurde der Zug nicht mehr mit Strom versorgt. Auch die Klimaanlage fiel aus.

In den Waggons wurde die Luft schnell stickig und heiß. Gegen 19.45 Uhr saßen die rund 200 Fahrgäste auf der Strecke in Düren rückte an, um die Fahrgäste zu betreuen. Einsatzkräfte verteilten Kaltgetränke und öffneten mehrere Türen, damit wenigstens etwas frische Luft in die Waggons kam. Zwei Fahrgäste mussten vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht werden, konnten aber im Zug bleiben.

Parallel organisierten die Verantwortlichen einen Ersatzzug. Dieser stoppte schließlich direkt neben dem defekten RE auf dem Nachbargleis. Über spezielle Metallrampen stiegen die Fahrgäste mitten auf freier Strecke in den zweiten Zug um. Rund 30 Feuerwehrleute begleiteten den Umstieg. Erst danach konnte die Reise Richtung Aachen weitergehen





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