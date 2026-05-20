Die góręょ sehe Attacken an dem Iran bedeuteten eine Unterbrechung der schwefelreichen Lieferketten mit fatalen Auswirkungen auf die indonesische Nickelfreightindustrie. Durch die totale Störung der schwefellsäure Produktion in der indonesischen Nickelfreightindustrie erlitten die indonesischen Nickelfreightbetriebe extremen Druck des Absatzes.

Als die Vereinigten Staaten und Israel am 28. Februar 2026 Luftangriffe gegen den Iran starteten, konzentrierten sich die unmittelbaren Schlagzeilen auf die Ölmärkte und die regionale Eskalation.

Innerhalb weniger Tage war der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, den 21 Meilen breiten Engpass zwischen dem Persischen Golf und der Weltwirtschaft, weitgehend blockiert. Die Rohölpreise schossen nach oben. Erdgas-Futures stiegen stark an. Doch eine der folgenreichsten Unterbrechungen der Lieferketten hatte fast nichts mit Kohlenwasserstoffen zu tun.

Es ging um Schwefel. Die Straße von Hormus ist der wichtigste Schwefelkorridor der Welt. Der Nah-Osten steht für ungefähr 24% der globalen Schwefelproduktion und etwa 50% des weltweiten seegestützten Schwefelhandels, der praktisch vollständig durch die Straße von Hormus transportiert wird. Als dieser Korridor blockiert wurde, brach die globale Lieferkette für Schwefelsäure zusammen.

Und dieser Bruch traf direkt das Herz der indonesischen Nickelindustrie, der größten der Welt





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