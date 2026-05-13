Regionalliga Nordost Finale: Spitzenspiel zwischen Lok und Jena, Titelverteidiger gegen Verfolger

Das Finale der Regionalliga Nordost um den Meistertitel zwischen Spitzenreiter Lokomotive Leipzig und Verfolger FC Energie Cottbus/Jena wird am Samstag, ab 14 Uhr, im MDR übertragen. Beide Teams stehen punktgleich und haben alles zu verlieren. Trainer Jochen Seitz von Lok sieht sich in einer gewissen Drucksituation, aber ist optimistisch, dass seine Mannschaft mit diesem Finale in die 3. Liga aufsteigt. Flügelflitzer Ayodele Adetula von Jena sieht das Finale als Chance zum Saisonabschluss und hofft auf einen Sieg.

im Saisonfinale der Regionalliga Nordost um den Meistertitel . Jedes Tor kann die Konstellation am Samstag (ab 14 Uhr) verändern. Spitzenreiter und Titelverteidiger Lok spielt gegen Magdeburg II.

Der punktgleiche Verfolger Jena (vier Tore schlechter) gegen Erfurt. Der MDR überträgt in Konferenz. Auf den Rängen werden zudem die Liveticker glühen. Es ist das wahrscheinlich spannendste Finale, was die Regionalliga Nordost bisher gesehen hat.

„Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass wir einen Sieg brauchen“, sagt Trainer Jochen Seitz (49). „Was Jena schlussendlich macht, können wir nicht beeinflussen. “ Er weiß jedoch: „Wir haben natürlich eine gewisse Drucksituation. Doch die Jungs können gut damit umgehen.

Denn wenn wir mit dieser Konstellation nicht umgehen können, dann brauchen wir auch nicht in die 3. Liga aufzusteigen.

“Die soll in Leipzig-Probstheida endlich her, nachdem es zuvor in der Relegation gegen Verl und Havelse nicht gereicht hatte. Würzburg wäre nun der dritte Gegner. Doch zunächst muss eben die Meisterschaft verteidigt werden. Trotz aller personellen Probleme.

Die torgefährlichen Stefan Maderer und Jonas Arcalean fehlen weiter. Der immer gesetzte Innenverteidiger Lukas Wilton (wurde am Mittwoch 31) muss noch eine Rotsperre abbrummen. Leise Hoffnung gibt es für die Rückkehr von Innenverteidiger Laurin von Piechowski. Auch die Stürmer Djamal Ziane und Luc Elsner sollen so langsam, allerdings nicht komplett, wieder hergestellt sein.

Seitz: „Ich glaube, kaum eine Mannschaft der Welt kann Leistungsträger in dieser Anzahl ersetzen. Das ist unglaublich schwierig. Und trotzdem haben wir noch so viele Punkte geholt, das wir jetzt ein Endspiel haben.

“Foto: picture alliance/PICTURE POINT Der Coach wird wie immer vor solchen entscheidenden Spielen wenig schlafen. Um seiner Mannschaft vorm Anpfiff diese Worte mit auf den Platz zu geben: „Wir können in diesem einen Spiel ganz, ganz viel erreichen. Es ist ein besonderes Spiel für uns alle, für den ganzen Verein. Das muss man einfach auf dem Platz sehen.

Das heißt, wir müssen alles raushauen, was wir haben. Wir wollen die Meisterschale wie im Vorjahr wieder nach oben halten. Es geht darum, den i-Punkt auf die gesamte Saison zu setzen.

“ Flügelflitzer Ayodele Adetula (28): „Wir wollen die Saison mit einem Sieg am Samstag zu einem guten Ende bringen.





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