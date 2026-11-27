Regionalliga Nordost im Livestream: BFC Dynamo gegen Rot-Weiß Erfurt
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Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Warum der BFC Dynamo plötzlich Berlins bester Regionalligist istTrotz zahlreicher Chancen trennen sich der FC Carl Zeiss Jena und der BFC Dynamo im Traditionsduell der Regionalliga torlos mit 0:0. In letzter Sekunde trifft der 21-Jährige Dustin Forkel zum 2:1 des Fußball-Regionalligisten gegen Hertha BSC II. Der Treffer war kurios – und er fiel mit Ansage.
Der FC Carl Zeiss Jena bleibt am Spitzenduo der Fußball-Regionalliga dran. Nachdem der Chemnitzer FC und der FC Rot-Weiß Erfurt schon am Freitag vorgelegt hatten, zog der FCC am Samstag mit einem 3:0-Heimsieg gegen Hertha BSC II nach. Der FC Carl Zeiss Jena hat am Freitagabend gegen die VSG Altglienicke mit 1:0 gewonnen und bleibt damit in der Fußball-Regionalliga Nordost an der Spitzengruppe dran. Für die Thüringer war es der erste Sieg gegen die Berliner.
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