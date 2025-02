Regionalliga Nordost: Vereine setzen sich für Aufstieg und gerechtere Strukturen ein

17 Vereine der Regionalliga Nordost schließen sich zusammen, um mit der „Aufstiegsreform 2025“ ihre Interessen durchzusetzen und den direkten Aufstieg des NOFV-Meisters in die 3. Liga zu ermöglichen. Ziel ist eine grundlegende Veränderung, die eine faire und integrative Wettbewerbsstruktur im gesamten deutschen Fußball schafft.

17 Vereine aus der Regionalliga Nordost schließen sich zusammen, um mit der „ Aufstiegsreform 2025“ ihre Interessen durchzusetzen und den direkten Aufstieg des NOFV -Meisters in die 3. Liga zu ermöglichen. Ziel ist eine grundlegende Veränderung, die eine faire und integrative Wettbewerbsstruktur im gesamten deutschen Fußball schafft. Die Initiative wird am Mittwoch (11.00 Uhr) der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das NOFV-Klubs wollen endlich Gerechtigkeit und ein Ende der strukturellen Benachteiligung. Die Regionalliga Nordost ist zum Sammelbecken ostdeutscher Traditionsvereine mit zahlreichen ehemaligen DDR-Meistern und FDGB-Pokalsiegern geworden. Zuschauerzahlen und TV-Quoten belegen das enorme Interesse an diesen Klubs, selbst in der vierten Liga. Der DFB geht vor allem nach den Mitgliedszahlen und der Größe des jeweiligen Landesverbandes, was dem Nordosten den Kampf mit Ballungsgebieten im Südwesten und Westen macht. Zudem bestehen abweichende Interessen der einzelnen Regional- und Landesverbände. Vereine aus dem Westen und Südwesten haben ein sicheres Aufstiegsrecht, während die Vereine der restlichen drei Ligen im wechselnden Modus um zwei Aufstiegsplätze kämpfen müssen. Viele Vereine sehen dies als klare Benachteiligung. Die Initiative ist nicht neu, doch die geballte Geschlossenheit inklusive des letztjährigen Drittliga-Aufsteigers Energie Cottbus, der die Viertligisten voll unterstützt, ist neu. Der DFB-Bundestag hatte schon im Dezember 2017 eine Übergangsregelung bis 2020 beschlossen. 2019 kam es erneut zu einer Abstimmung beim DFB. Die Kernidee war schon damals, dass alle Regionalliga-Meister direkt aufsteigen sollten. Dafür sollte die Anzahl der Regionalliga-Staffeln von fünf auf vier reduziert werden. Dazu kam es allerdings nie. Eine Reduzierung hätte einen hohen Preis gehabt. Denn die Nordost-Staffel sollte zerschlagen werden, was auch im Sinne der Drittligisten war. Die Klubs aus Thüringen und Sachsen wären der Regionalliga Bayern zugeordnet worden, die Vereine aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern der Nord-Staffel. Der NOFV lehnte strikt ab. Wirtschaftlich sei das nicht darstellbar gewesen, da die Distanzen zu groß seien, außerdem sei die regionale Identität gerade im Nordosten viel zu bedeutsam. Diskutiert wird immer wieder eine Aufstockung der 3. Liga von 20 auf 22 Klubs, was aber anhand fehlender Mehrheiten zur Saison 2024/2025 scheiterte. Das Modell verfolge der NOFV aber weiter. Denn ein Antrag beim DFB-Bundestag mache nur Sinn, wenn auch die nötigen Mehrheiten vorher geklärt sind. Da ist jedoch bundesweit noch viel Überzeugungsarbeit nötig.Auf jeden Fall die Zuschauerzahlen. Die Traditionsvereine im Osten haben einen Zuschauerschnitt von 5.000 bis 7.000 pro Spiel, wenn man den FC Carl Zeiss Jena (7.080), Hallescher FC (6.939), Lok Leipzig (5.396) oder FSV Zwickau (5.191) nimmt. In der Regionalliga West hat nur der MSV Duisburg einen Überdurchschnitt von 16.535 Zuschauer pro Spiel, dahinter ist ein Schnitt unterhalb von 4.000 Fans erkennbar. Zudem hat der NOFV für seine Klubs eine regelmäßige Präsenz im MDR- oder RBB-Fernsehen. Sogar ein Livestream-Partner (Ostsport-TV) ist vorhanden, auch wenn die niedrige fünfstellige Ausschüttung für die Vereine sehr gering ist. Die Vereine kritisieren auch gemeinsame Aufbegehren der Klubs in Sachen Spielansetzungen und gegen die hohen Verbandsstrafen bei Nutzung von Pyrotechnik. Oft wurden die Ansetzungen erst drei Wochen vorher bekanntgegeben, da kritisierten die Vereine fehlende Planungssicherheit. Auch Anstoßzeiten wie 13.00 Uhr sind aufgrund der langen Anreise ohne Übernachtung wie bei den Profiklubs nur schwer umsetzbar. Der NOFV kam mit der Regelanstoßzeit von 14.00 Uhr schon etwas entgegen. Weit weg sind Dachverband und Vereine in Sachen Pyrotechnik. Die Klubs fordern „eine konsequente Abschaffung der Verbands-rechtlichen Bestrafung des Einsatzes von nicht missbräuchlich verwendeter Pyrotechnik“ , heißt es, das 11FREUNDE und der dpa vorliegt





