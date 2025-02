Regionalliga-Reform: Der DFB muss handeln!

Die Vertreter der Regionalliga Nordost fordern eine Reform der aktuellen Aufstiegsregelungen. Ein Kommentar zum Thema.

Die Vertreter der Regionalliga Nordost haben Recht in ihren Forderungen nach einer Änderung der aktuellen Regeln, auch wenn die Vorschläge teilweise widersprüchlich sind. Letztendlich liegt es jedoch beim DFB , selbst in die Hand zu nehmen und eine Lösung zu finden. \Die Regionalliga Nordost ist ein Engpass, der für viele Traditionsvereine zu eng ist.

Der Blick nach Westen zeigt, wie es anders funktionieren kann: Jedes Jahr schafft dort ein Verein mit großem Bekanntheitsgrad und treuer Fangemeinde den Aufstieg in die - finanziell ebenfalls nicht lukrative - 3. Liga. Dies nährt zumindest die Hoffnung auf die Rückkehr auf die größeren Bühnen des Landes, wo es nicht mehr nur darum geht, Jahr für Jahr einfach nur zu überleben. \Die aktuelle Regelung hat zwar Argumente auf ihrer Seite. Der direkte Aufstieg für den Westen und Südwesten basiert auf der hohen Vereinsdichte. Der Südwesten hat fast 11.000 Herrenmannschaften, der Westen immerhin mehr als 7.500. Im Osten sind es keine 6.000. Aber das ist nur ein Argument. Die Fläche oder die Anzahl der Bundesländer heranzuziehen, sind weitere Faktoren zu berücksichtigen, ganz zu schweigen vom Zuschauerinteresse an den Vereinen der Regionalligen, das im Osten das mit Abstand größte ist. Die favorisierte Lösung - vier Regionalligen mit jeweils 20 Teams - klingt pragmatisch. Doch pragmatisch heißt nicht unbedingt einfach. Die föderalen Strukturen sind eine große Hürde. Das Verschieben von Klubs zwischen Regionen wird nicht ohne Widerstände möglich sein. Zudem muss auch hier die Schnittstelle zu den jeweiligen Oberligen betrachtet werden. Derzeit gibt es 14 davon, und der Slogan „Meister müssen aufsteigen“ gilt nicht nur für Regionalliga-Reformer. Auch eine Reform der Oberligen würde anstehen - und vor allem das Abtreten von Hoheiten und Ansprüchen zugunsten einer deutlich erhöhten Flexibilität. Um das zu erwarten, muss man Optimist sein. \Klar ist: Es wird keine Lösung geben, bei der alle Gewinner sein werden; man hätte sie schon eingeführt. Also muss der DFB das Thema endlich zur Chefsache machen, muss wieder in die Hand nehmen, was er einst tat. Er sollte künftig selbst wieder als Regionalliga-Ausrichter fungieren - statt die Verantwortung den Regionalverbänden zu überlassen. Und er muss handeln. Die Unzufriedenheit wächst, der (Übergangs-)Modus kann nicht dauerhaft ausgesessen werden. Es ist den Vereinen und ihren Planern nicht zuzumuten, am Ende einer langen Saison erst nach erneuten 180 Minuten zu wissen, ob alles umsonst war. Das kann man schon in der Kreisklasse kaum legitimieren. Für einen Verein am Rande des Profidaseins ist es gefährlich, ungerecht und ein gravierender Wettbewerbsnachteil. \Nordost-Klubs war, so irritierend war die offizielle Mitteilung danach: Plötzlich tauchten dort zwei weitere Lösungsvorschläge auf - darunter ein Jeder-gegen-Jeden-Play-Off der fünf Regionalliga-Meister inklusive Verteilung der TV-Gelder. Und das, nachdem sich zuvor alle hinter den Slogan „Meister müssen aufsteigen“ gestellt hatten. Wie passt das zusammen?





