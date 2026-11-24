Deutsche Fan-Szenen mobilisieren sich für den DFB-Bundestag am 18. Dezember. Sie lehnen die Drittliga-Aufstockung ab und fordern das Kompassmodell, um die Liga zu reformieren.

Vor dem DFB-Bundestag am 18. Dezember in der Frankfurter Messe eskaliert der Streit um die Zukunft der vierten deutschen Fußballliga. Organisierte Ultra-Gruppierungen mobilisieren massiv ihre Mitglieder, um ihre Forderungen mit Nachdruck zu vertreten. Das zentrale Motto dieser Kampagne lautet "Meister müssen aufsteigen", wobei die Fans ein entschlossenes Vorgehen sowohl in den Stadien als auch während der Versammlung ankündigen.

Ablehnung der Drittliga-Aufstockung und Kompass-Modell

Knapp 100 aktive Fanszenen, darunter Anhänger von FC Bayern, Union Berlin und VfL Bochum, sehen im sogenannten Kompassmodell die einzig akzeptable Lösung für die Reform. Dieses Modell sieht die Reduzierung der Regionalliga von fünf auf vier Staffeln vor und richtet die Einteilung der Klubs jährlich nach den kürzesten Fahrtstrecken ein. Im Gegensatz dazu lehnen Ultra-Gruppierungen die alternative Variante einer Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams mit fünf Auf- und Absteigern quasi einstimmig ab.

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Die Begründung für diese ablehnende Haltung liegt in der befürchteten Zunahme von Spieltagen unter der Woche. Die Fans argumentieren, dass dies dazu führen würde, dass Gäste-Anhänger noch mehr Urlaub nehmen müssten, um Auswärtsspiele ihrer Mannschaften verfolgen zu können. Diese praktischen und finanziellen Hürden werden von den Ultra-Organisationen als inakzeptabel eingestuft, was zu einer klaren Frontbildung innerhalb der Fußballszene führt.

Historischer Kontext und eskalierende Protestformen

Dieser Konflikt ist kein neues Phänomen, sondern resultiert aus 15 Jahren anhaltender Reibung um das Ligen-System. Bereits zwischen 2017 und 2019 demonstrierten die Fans in den Stadien für vier Regionalligen, wurden dabei jedoch von den Regionalverbänden im DFB übergangen. Um eine Wiederholung dieser Situation zu verhindern, sollen bereits am nächsten Wochenende von der Bundesliga bis in die Regional- und Oberligen hinein massenhaft Spruchbänder gezeigt werden, um die Forderungen öffentlichkeitswirksam zu unterstreichen.

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Auf dem Treffen in Frankfurt ist zudem eine Rückkehr zu den aus der Vergangenheit bekannten Protestmitteln, wie den Tennisbällen, im Gespräch. Ursprünglich warfen Ultras der Erst- und Zweitliga-Klubs diese Filzkugeln bereits 2018 ein, um gegen ungeliebte Montagsspiele zu protestieren. Auch in der Saison 2023/24 sorgten die Wurfgeschosse für Spielunterbrechungen, als Hintergrund der geplante Investoreneinstieg bei der DFL diskutiert wurde. Im August dieses Jahres nutzten Anhänger in der Regionalliga Nordost Tennisbälle gegen Verbands-Willkür.

Ziele der DFB-Spitze und Identifizierte Zielscheiben

Die DFB-Spitze rund um Präsident Bernd Neuendorf bevorzugt hingegen das Kompassmodell und genießt hierfür internen Rückhalt. Der Dachverband begründet diese Strategie damit, die Regionalliga auch wirtschaftlich besser aufzustellen. Geplant ist, sechs Millionen Euro pro Jahr in die 4. Liga zu investieren, wobei vor allem abgestürzte Traditionsvereine profitieren und den Anschluss nach oben wiederfinden sollen. Diese finanzielle Unterstützung ist ein zentrales Argument der Verbandsführung für ihre geplante Reform.

Als direkte Zielscheibe der Fan-Proteste gegen die alternative Aufstockungs-Variante sind die DFB-Vizepräsidenten Ralph-Uwe Schaffert und Hermann Winkler sowie der bayerische Verbandschef Dr. Christoph Kern ausgemacht worden. Solche Spruchbänder mit den Namen der Verantwortlichen sind in der 1. und 2. Liga flächendeckend zu erwarten. Die Fans richten ihre Kritik gezielt an diesen Personen, da diese die Interessen der Drittliga-Aufstockung vertreten, was im Widerspruch zu den Wünschen der Ultra-Szenen steht.

Warnungen und zukünftige Entwicklungen der Demonstration

Im Sommer endete ein offizielles Schreiben der bundesweiten Ultra-Szenen mit der deutlichen Drohung: "Wir werden nicht lockerlassen - ihr habt es nicht anders verdient." Diese Androhung scheint keine leere Warnung zu sein, da die Organisationsstrukturen der Fanszenen darauf ausgelegt sind, den Druck über die kommenden Wochen aufrechtzuerhalten. Die Koordinierung der Proteste erfolgt dezentral, jedoch mit einem gemeinsamen strategischen Ziel.

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Vor dem außerordentlichen DFB-Bundestag wird in den Fanszenen intensiv über die Ausweitung der Proteste diskutiert. Es gibt ernstzunehmende Überlegungen, dass es am letzten Wochenende vor der Entscheidung in einzelnen Spielen zu weiteren Unterbrechungen kommen kann. Neben Tennisbällen wurden bereits in der Vergangenheit auch Kompasse oder kleine Meisterpokale auf das Feld geworfen, um den Protest visuell und symbolisch zu untermauern.

Diefans sind bereit, den Konflikt weiter zu eskalieren, sollten ihre Forderungen nach dem Kompassmodell nicht erfüllt werden. Die bevorstehende Versammlung in Frankfurt gilt daher als kritischer Wendepunkt im Streit um die Struktur des deutschen unteren Profifußballs. Die Ultra-Szenen haben signalisiert, dass sie jede Form von Ignoranz gegenüber ihren Anliegen mit neuen Aktionen beantworten werden, um ihre Macht im deutschen Fußball nachhaltig zu demonstrieren.