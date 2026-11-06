Regionalliga-Reform: DFB-Delegierte stimmen am 18. Dezember über Kompassmodell ab

Konflikt in der Regionalliga: Dr. Christoph Kern fordert Aufstockung der 3. Liga. Daniel Meyer warnt vor Verzögerung vor der Abstimmung am 18. Dezember im DFB-Bundestag.

Die deutsche Fußball-Struktur steht kurz vor einer historischen Weichenstellung. Am 18. Dezember entscheidet der außerordentliche DFB-Bundestag nach fast 15 Jahren intensiver Debatten endgültig über die Zukunft der viertklassigen Regionalliga. Der Fokus liegt dabei auf dem sogenannten Kompassmodell, das eine viergleisige Struktur vorsieht. Diese lange erwartete Entscheidung könnte jedoch durch neue Forderungen aus Bayern noch einmal in Gefahr geraten.

Der Konflikt eskalierte kurz vor der Abstimmung, als Dr. Christoph Kern, der bayerische Verbandsboss, unerwartet eine Aufstockung der 3. Liga forderte. Anstatt die Regionalliga zu reformieren, schlägt er vor, alle Meister aufzusteigen zu lassen. Diese plötzliche Wendung hat in der Fußballszelle für große Irritationen gesorgt. Kritiker sehen darin einen Versuch, die bereits erarbeiteten Ergebnisse des Prozesses zu untergraben und alte Modelle wieder aufleben zu lassen.

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Prozessverlauf und Arbeitsgruppen-Ergebnis

Daniel Meyer, Sportchef von Greuther Fürth, distanziert sich klar von den neuen Vorschlägen. Er betonte, dass der Reformprozess klar strukturiert war und die Arbeitsgruppe ein eindeutiges Ergebnis lieferte. Meyer war von Beginn an in die Klub-Initiative Aufstiegsreform eingebunden und begleitet die Gespräche seit dem Start. Für ihn ist die aktuelle Debatte über alternative Modelle zu diesem Zeitpunkt fehl am Platz, da das Ziel mit dem Kompassmodell bereits greifbar nahe ist.

Rückblickend erinnert sich Daniel Meyer an einen entscheidenden Termin im April 2025. Damals saß er gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Verantwortlichen der 3. Liga zusammen. Aus Frankfurt kam die klare Botschaft, dass eine Lösung auf Ebene der Regionalliga notwendig ist. Hätte der DFB eine Aufstockung der 3. Liga bevorzugen, wäre diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen. In den folgenden zwei Jahren hatten alle Beteiligten ausreichend Zeit, die verschiedenen Aspekte der Reform zu besprechen.

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Strategischer Wandel im Bayerischen Verband

Dr. Christoph Kern verfolgte zunächst ein anderes Konzept. Sein Fokus lag auf einem alten Regionen-Modell, bei dem der Osten Deutschlands in Nord und Bayern aufgeteilt werden sollte. Als sich zeigte, dass dieser Ansatz nicht funktionierte, brachte er nach Ablauf der Arbeitsgruppe neue Ideen ein. Zuletzt stellte er die sogenannte 22/5-Lösung für die 3. Liga vor.

Dieses Modell zielt darauf ab, die Regionalliga Bayern zu erhalten. Viele Beobachter und Funktionäre sehen dies kritisch, da die aktuelle Struktur in Bayern von zahlreichen Seiten als problematisch empfunden wird. Die Befürworter dieser Linie argumentieren mit der Bewahrung der Status quo in Bayern, doch die Opposition sieht darin keinen Beitrag zur gesamtdtscben Strukturreform. Die Spannungen zwischen den Verbänden sind daher nach wie vor hoch und die Meinungen gehen weit auseinander.

Politische Fronten und Drohende Blockaden

Die Kritik an Dr. Christoph Kern ist nicht neu und wächst ständig. Bereits der FC Bayern und der 1. FC Saarbrücken sowie Jahn Regensburg haben sich deutlich gegen sein Vorgehen positioniert. Daniel Meyer fordert nun von den DFB-Delegierten, dem sauberen Prozess, an dem alle Verbände beteiligt waren, fair zu begegnen. Er hält es für nicht akzeptabel, dass durch das Ausufern der Diskussion der gesamte Ablauf gefährdet wird.

Meyer warnt davor, dass zu spät kommende Interessen die etablierten Ergebnisse aushöhlen könnten. Die 22/5-Lösung wurde bereits in früheren Phasen der Diskussion abgelehnt. Daher plädiert er dafür, am 18. Dezember einfach über das Kompassmodell abzustimmen. Dies wäre der sauberste Weg, um die jahrelangen Bemühungen der Arbeitsgruppen zu würdigen und eine stabile Zukunft für die vierte Liga zu sichern.

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Konkrete Auswirkungen auf die Spielklassen

Die Entscheidung vom 18. Dezember wird weitreichende Konsequenzen für alle Vereine in der Regionalliga haben. Ein klareres Aufstiegsverfahren würde die Planungssicherheit für die Clubs erhöhen und die finanzielle Basis stärken. Die aktuelle Unsicherheit sorgt jedoch für Unruhe in den Verwaltungsstäben vieler Vereine. Fans und Mitglieder warten gespannt auf die Ergebnisse der Delegationen.

Parallel dazu laufen bereits sportliche Aktivitäten, um die Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken. Zum Beispiel starten die Spiele in der Regionalliga mit T-Shirts, die auf die Reformforderungen hinweisen. Diese Maßnahmen unterstreichen die Dringlichkeit der Situation und zeigen, wie sehr die gesamte Szene an einer schnellen und fairen Lösung interessiert ist. Die kommenden Tage werden entscheidend sein.