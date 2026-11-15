Regionalliga Reform: Südwest-Forderungen an DFB-Präsident Neuendorf

Der 1. FC Saarbrücken und andere Vereine aus der Regionalliga Südwest fordern sechs Kernpunkte für die DFB-Reform. Die Abstimmung zum Kompass-Modell steht am 18. Dezember.

Die Regionalliga Südwest hat den Reformplan von DFB-Präsident Bernd Neuendorf zur Einführung des so genannten Kompass-Modell s mit Bedingungen versehen. Die Vereine aus dem Südwesten verweigern die Zustimmung zu dem Antrag des Deutschen Fußball-Bundes, solange nicht sechs spezifische Kernpunkte in die Planungen integriert werden. Diese Forderung wurde schriftlich an den DFB-Präsidenten und Generalsekretär Holger Blask übermittelt. Die Entscheidung über die Reform steht bevor, wenn am 18. Dezember ein außerordentlicher Bundestag abstimmt. Eine Mehrheit der Delegierten ist für die Einführung notwendig, um die Struktur des deutschen Fußballs nachhaltig zu verändern.

Zweiundneunzig Prozent für Reform bei Enthaltungen

Die interne Lage in der Regionalliga Südwest zeigt eine komplexe Abstimmungssituation. Zwölf der achtzehn Vereine unterstützen die Forderung nach Leitplanken, während vier Reserveteams von Profiklubs sich enthalten. Die Vereine Waldhof Mannheim und FSV Walldorf stimmten deutlich gegen die Vorschläge der Mehrheit. Die Enthaltungen der Zweitvertretungen spielen bei der Bewertung der Durchsetzungsfähigkeit der Forderungen eine Rolle. Dennoch hat sich eine klare Position gebildet, die den Spielplan für die kommende Saison maßgeblich beeinflussen wird. Die Vereine wollen verhindern, dass unsichere Strukturen die finanzielle Planung gefährden.

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Kampfe um Startplätze und Aufstiegsspiele

Ein zentraler Konfliktpunkt betrifft die Verteilung der Startplätze für die Qualifikationsrunde. Der DFB rechnet theoretisch mit 22,5 Plätzen für die Regionalliga Südwest, begrenzt diese aber auf 17. Die südwestdeutschen Vereine fordern stattdessen 19 Startplätze. Zudem wird verlangt, dass ab der Saison 2028/29 fünf Aufsteiger aus der Oberliga in die Regionalliga nachrücken, anstatt der vom DFB vorgesehenen vier. Insgesamt plant der DFB sechzehn Aufsteiger aus allen Staffeln. Diese Differenzen bei den Zahlen sind ein kritischer Faktor für die Finanzplanung der Klubs.

Planungssicherheit durch feste Staffeleinteilung

Das Kompass-Modell sieht vor, die Vereine erst spät fest in die vier Staffeln einzuordnen. Dies führt dazu, dass Vereine je nach sportlichem Erfolg zwischen den Staffeln wechseln können. Die Regionalliga Südwest fordert, dass die Zuordnung bis Ende März final feststeht. Es sollen keine späteren Änderungen mehr möglich sein. Im Notfall sollten Staffeln mit neunzehn oder einundzwanzig Mannschaften spielen, anstatt exakt zwanzig. Ein ganzer Landesverband wird dabei einer Staffel zugeordnet, um die Logistik zu vereinfachen.

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Abgesicherte Derbys und Schutz vor Risiken

Bei der Aufteilung eines Landesverbands auf mehrere Staffeln sollen wichtige Spiele geschützt werden. Ein Kriterienkatalog definiert, was als Derby gilt. Dazu gehören Zuschauerzahlen und Platzierungen in den letzten vier Spielzeiten. Hessen Kassel gegen Kickers Offenbach erfüllt zum Beispiel alle Kriterien, obwohl die Städte weit voneinander entfernt liegen. Ein Verein kann maximal ein Derby anmelden. Zudem sollen sogenannte Grenzgänger, die durch ständige Wechsel entstehen, finanziell entschädigt werden. Sie sollen mindestens zweihunderttausend Euro pro Saison erhalten, um zusätzliche Risiken und Einnahmeverluste auszugleichen.

Finanzielle Absicherung und Begrenzung der Reserves

Der DFB will die Regionalligen zentral vermarkten. Die Vereine aus dem Südwesten fordern für die Übergangszeit eine Absicherung von mindestens fünfundfünfzigtausend Euro pro Verein und Saison. Falls die Ausschüttungen geringer ausfallen, soll ein voller Differenzausgleich in den ersten drei Spielzeiten gezahlt werden. Zudem soll die Anzahl der Zweiten Mannschaften gedeckelt werden. Der DFB plant maximal sieben Teams pro Staffel, also insgesamt achtundzwanzig. Der Südwesten fordert maximal sechs pro Staffel, insgesamt vierundzwanzig. Überzählige Teams sollen in andere Staffeln verschoben werden. Christoph Kern hat bereits einen Gegenantrag angekündigt.