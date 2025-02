Regionalliga-Star Eichinger: „Wir wollen alle aufsteigen!“

Der Offensivspieler des HFC ist ein Schlüsselspieler für den Aufstieg. Er kam von Jahn Regensburg und trägt mit seinen Toren und Vorlagen maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Eichinger ist trotz der turbulenten letzten Monate zuversichtlich und fokussiert auf die gemeinsame Mission: Aufstieg in die Oberliga.

Ein Mann, den man wohl getrost Unterschiedsspieler nennen kann. Sechs Tore und zwei Vorlagen trug der Offensivmann bisher zur Tabellenführung in der Regionalliga Nordost bei. Er kam von Zweitligist Regensburg und ist vorerst nur bis Saisonende ausgeliehen. „Ich bin relativ spät erst dazu gestoßen und wurde super aufgenommen“, erzählt der gebürtige Mainzer. „Ich habe echt viel Vertrauen vom Trainerteam bekommen und habe mich sehr gefreut, es auch ein Stück weit zurückzugeben.

“ Und weiter: „Es gehört zu meinen Stärken, Chancen zu kreieren – ob für mich oder andere. Ich gebe mein Bestes, mein Teil dazu beizutragen und genieße es, in so einer geilen Mannschaft zu spielen.“\Im Sommer 2023 wechselte er aus Zwickau zu Jahn Regensburg, wo er einen Vertrag bis 2026 bekam. Doch schon nach einem halben Jahr wurde er an den Greifswalder FC verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Eichinger: „Natürlich will man lieber langfristig irgendwo bleiben. Ich habe trotzdem viel daraus gelernt, auch wenn es eine schwierige Zeit war, weil ich wenig gespielt habe.“\Mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge geht der HFC in eine absolute Topspiel-Woche. Am Ende stand er in Greifswald – gehandicapt auch durch eine Knieverletzung – nur zweimal in der Startelf und wurde Vize-Meister. Der Erste Cottbus hatte letztlich nur drei Punkte mehr...bereits Oberliga-Meister war, spielt nun regelmäßig und will auch mehr: „Ich denke, wir wollen alle aufsteigen. Das ist ja auch einfach das Ziel, wenn du so eine Ausgangslage hast.“(Samstag, 14 Uhr) hat Lok sechs Punkte Vorsprung. Eichinger: „Wir versuchen trotzdem, uns keinen Druck zu machen. Wir spielen genauso weiter, versuchen unser Spiel durchzuspielen und diese Lockerheit und diesen Spaß beizubehalten.“Interessant: Schon jetzt bereitet er sich auf das Leben nach dem Fußball vor und studiert Architektur. Eichinger: „Ich studiere nebenbei, das ist ein Online-Studium. Auch um ein bisschen Abwechslung zu haben. Es macht mir Spaß.“ Und wie sieht sein Bauplan für den Aufstieg aus? „Du brauchst natürlich Qualität, nicht nur elf Gute, sondern alle aus dem Kader, wo wie bei uns alle ihren Beitrag leisten. Du brauchst ein gutes Trainerteam, das die Mannschaft nicht nur führt, sondern zur Mannschaft gehört. Es ist wichtig, dass wir immer ein Lachen auf dem Gesicht haben, denn so lernt man einfach viel besser.





