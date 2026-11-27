Laut dem Ligasprecher Kowollik sei das Modell unter den Klubs 'nur schwer vermittelbar'.

Der Gegenwind für das Kompassmodell im Ringen um die Reform der Fußball-Regionalliga war zuletzt immer stärker geworden – nun ist auch die Staffel im Südwesten vorerst auf Abstand zu dem Vorschlag gegangen, zu dem sich der Deutsche Fußball-Bund bekannt und für den er zur Abstimmung einen Bundestag am 18.

Dezember einberufen hat. Das Kompassmodell sei „in unserer Liga nur schwer vermittelbar“, teilte Rafael Kowollik, Ligasprecher der Regionalliga Südwest, auf SID-Anfrage mit. Welches Modell die Südwest-Vereine favorisierten, ließe sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen, „da der Antrag aus Bayern mit sämtlichen ausgearbeiteten Details bislang noch gar nicht vorliegt“, so Kowollik, der auch geschäftsführender Vorstand beim Regionalligisten FC Homburg ist.

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Mit Blick auf das Kompassmodell seien jedoch „bereits einige Leitplanken und konkrete Forderungen an den DFB übermittelt“ worden, sagte Kowollik, „verbunden mit der Bitte um entsprechende Nachjustierungen“. Die Rückmeldung sei, „vorsichtig formuliert, ernüchternd“ gewesen: „Nach dem derzeitigen Stand würden wir mit diesem Modell einmal mehr als großer Verlierer aus dem Reformprozess hervorgehen.