Regionalzug auf dem Weg von München nach Nürnberg steht still

Der Regionalzug RE1 (4028) fuhr mit 15 Minuten Verspätung um 16.24 Uhr von München ab. Planmäßige Ankunft in Nürnberg sollte laut Deutscher Bahn 17.53 Uhr sein. Der Zug blieb jedoch um kurz nach 17 Uhr zwischen Denkendorf und Appertshofen plötzlich stehen. Informationen, wann es weitergehen solle oder ob, gab es keine.

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn steht seit Stunden auf dem Weg von München nach Nürnberg still. Die Klimaanlage funktioniert nicht und Informationen über das weitere Vorgehen sind mangelhaft.

Die Feuerwehr ist eingetroffen und hat die Türen des Zuges geöffnet, sodass die Fahrgäste aus den aufgeheizten Waggons aussteigen konnten. Der Zug wird offiziell als evakuiert deklariert und es ist noch nicht vollumfänglich geklärt, wie es nun weitergeht. Es wird überlegt, Busse als Ersatzverkehr für den Transport nach Nürnberg zu organisieren, ältere Personen und Familien mit Kindern werden priorisiert behandelt. Die Bahnreisenden warten noch immer neben den Gleisen bei Denkendorf, rund zweieinhalb Stunden nach der offiziellen Ankunftszeit





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