Der renommierte Filmregisseur Herrmann Zschoche ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Seine Frau und die Defa-Stiftung bestätigen den Tod des Schöpfers von 'Sieben Sommersprossen' und würdigen sein Lebenswerk.

Der deutsch-deutsche Filmtratsch ist mit dem Tod von Herrmann Zschoche am vergangenen Wochenende traurigerweise zu einem Ende gekommen. Der 91-jährige Regisseur und eine der zentralen Figuren der DDR-Kinematographie verstarb, wie seine Ehefrau der Öffentlichkeit bestätigte, in seinen eigenen vier Wänden. Die Defa-Stiftung in Potsdam- Babelsberg hatte diese Nachricht kurz zuvor an die breite Presse weitergegeben und die gesamte Filmbranche zu einer Schweigeminute eingeladen.

Zschoches Leben und Werk in der DDR

Herrmann Zschoche hinterlässt ein umfangreiches Oeuvre, das in den Studios von Babelsberg unter seiner Regie entstand. Der Filmhistoriker und Kulturkritiker betonen, dass er dort etwa zwanzig Kinofilme produzierte, die bis heute einen festen Platz in der Geschichte des ostdeutschen Kinos einnehmen. Besonders charakteristisch für seine Arbeit war die unermüdliche Beschäftigung mit der Lebenswelt junger Menschen, ihren inneren Konflikten und den spezifischen Herausforderungen des Erwachsenwerdens in einer sozialistischen Gesellschaft.

Also read Weltweite Microsoft-Störung: Ein alter Programmfehler löste den Ausfall aus

Eines seiner bekanntesten Werke ist der Kultfilm Sieben Sommersprossen, der die Liebesgeschichte zwischen den Figuren Karoline und Robby erzählt. Beide Protagonisten lernen sich in einem Ferienlager näher und verbringen ihre ersten intensiven Gefühle in einer Zeit, die von politischen Ideologien überschattet war. Der Film traf den Nerv der damaligen Jugend und wurde zu einem der absoluten Bestseller unter den Jugendfilmen der East German Filmindustrie.

Vielseitigkeit und politische Brisanz

Advertisement

Die Defa-Stiftung würdigte in einem offiziellen Nachruf die besondere Begabung Zschoches für jugendorientierte Stoffe. In dem Statement heißt es explizit, dass er sich dem Kinder- und Jugendfilm mit großem Feingefühl widmete und dabei stets die menschliche Dimension im Blick behielt. Doch der Regisseur ließ sich nie auf ein einzelnes Genre festlegen und versuchte stets, neue Horizonte zu erkunden.

Zu seinen weiteren bekannteren Projekten zählen unter anderem die Produktionen Lütt Matten und die weiße Muschel sowie Insel der Schwäne. Ein besonderer Meilenstein in seiner Karriere war der science-fiction Film Eolomea aus dem Jahr 1972, der als einer der ersten ernsthaften Vertreter dieses Genres in der DDR gilt. Gleichzeitig beschäftigte er sich immer wieder kritisch mit der damaligen DDR-Gesellschaft, ohne dabei die Grenzen seiner künstlerischen Freiheit zu überschreiten.

Kein Parteimitglied, sondern humanistischer Künstler

Advertisement

Wie unbequem seine Arbeit für die staatliche Führung der DDR werden konnte, zeigte sich exemplarisch an dem Film Karla. Zschoche drehte das Werk im Jahr 1965, in dem eine junge Lehrerin ihre Schüler zu selbstständigem Denken ermutigen will. Die Geschichte fiel jedoch der staatlichen Zensur zum Opfer und wurde sofort verboten, was dazu führte, dass die Erstausstrahlung erst im Jahr 1990, kurz vor dem Fall der Mauer, öffentlich stattfinden konnte.Es ist eine weit verbreitete Fehleinschätzung, Herrmann Zschoche als politischen Funktionär zu betrachten. Die Drehbuchautorin Gabriele Herzog, die langjährig mit ihm zusammenarbeitete, beschrieb ihn später mit bemerkenswerten Worten. In ihrem Porträt betonte sie, dass Zschoche in keinem Verein, keinem Gremium und schon gar nicht in einer Partei Mitglied war. Gleichzeitig merkte sie an, dass niemand behaupten konnte, er halte sich aus den gesellschaftlichen Debatten heraus, da seine Filme zu menschlich und zu politisch waren.Die Anerkennung für sein Lebenswerk wurde ihm bereits zu seinen Lebzeiten zuteil. Im Jahr 2016 erhielt er den Preis der Defa-Stiftung für sein Lebenswerk, eine Ehrung, die seine herausragende Rolle in der deutschen Filmgeschichte unterstrich. Nun ist einer der prägendsten Filmemacher des ostdeutschen Kinos gestorben und hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird. Die Gemeinschaft der Filmliebhaber trauert um einen Meister des Genres.

Geblieben sind seine Filme und Geschichten, mit denen Generationen aufgewachsen sind. Das Erbe von Herrmann Zschoche bleibt als kulturelles Gut erhalten und wird auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung und Wertschätzung der deutsch-deutschen Filmgeschichte leisten. Seine Werke dienen weiterhin als Inspiration für neue Regisseure und als Spiegel der gesellschaftlichen Realität jener Zeit.