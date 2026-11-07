Regisseur Sebastián Lelio im Alter von 52 Jahren verstorben

Chiles gefeierter Filmregisseur Sebastián Lelio ist tot. Er gewann einen Oscar und schuf in Berlin "Gloria". Die traurige Nachricht bestätigt seine Partnerin Amalia Kassai.

Der international preisgekrönte chilenische Filmregisseur Sebastián Lelio ist im Alter von nur 52 Jahren in seiner Heimat Chile verstorben. Die traurige Nachricht bestätigte seine Lebensgefährtin, die deutsch-chilenische Schauspielerin Amalia Kassai, auf der Social-Media-Plattform Instagram. Sie teilte mit, dass der Tod ihres Partners auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen war, ohne weitere spezifische Details zur Todesursache preiszugeben. Die Meldung seines Ablebens löst weltweit Trauer und Anteilnahme in der Filmbranche aus.

Internationale Würdigung des Filmwerks

Chiles Kulturminister Francisco Undurraga würdigte das Lebenswerk des Verstorbenen öffentlich und betonte, dass Lelios Filme Chile an die Spitze der globalen audiovisuellen Szene geführt hätten. Der Regisseur habe die Wahrnehmung des Landes im Ausland maßgeblich positiv beeinflusst und kulturelle Grenzen überwunden. Diese hohe Auszeichnung durch das staatliche Amt unterstreicht die besondere Bedeutung, die Lelio für die nationale Identität und den kulturellen Export Chiles hatte.

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Auch die Schauspielergewerkschaft Chile Actores reagierte mit Bestürzung auf den Tod des 52-Jährigen. Die Organisation bezeichnete seinen Verlust als enorm für die gesamte Kultur- und Filmbranche des Landes. Für die Schauspieler und Produzenten bedeutet der Ausfall eines solchen innovativen Kopfes einen signifikanten Rückschlag für die weitere Entwicklung des chilenischen Kinos auf internationaler Ebene.

Erfolg mit dem Oscar-Gewinner

Den größten internationalen Erfolg seiner Karriere feierte Lelio im Jahr 2018 mit dem Film Eine fantastische Frau, dessen Originaltitel Una mujer fantástica lautet. Das Drama, das eine Transgender-Frau in den Mittelpunkt stellt, wurde im selben Jahr mit dem Oscar als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Bis dato bleibt es der einzige chilenische Film, der diese prestigeträchtige Auszeichnung im Ausland gewinnen konnte, was seinen historischen Stellenwert unterstreicht.

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In der Hauptrolle als Marina, die nach dem plötzlichen Tod ihres älteren Partners nicht nur mit ihrer Trauer kämpfen muss, sondern sich auch gegen gesellschaftliche Vorurteile und offene Ablehnung behaupten muss, brillierte Daniela Vega. Die Geschichte konzentriert sich auf die Bewältigung des Verlusts und den Kampf um Anerkennung und Selbstbestimmung in einer oft feindseligen Umwelt. Dies machte den Film zu einem zeitlosen Statement über Menschenrechte und Akzeptanz.

Tiefgreifende Verbindung zur deutschen Hauptstadt

Mit der deutschen Hauptstadt Berlin verband Lelio weit mehr als nur berufliche Kontakte zur Berlinale. Im Jahr 2012 kam er als Gast des Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für zunächst sechs Monate nach Berlin. Dort arbeitete er intensiv am Filmschnitt seines Projekts Gloria, das 2013 im Wettbewerb der Berlinale Premiere feierte und großen Anklang fand. Der银熊 für das beste Drehbuch ging auf sein Konto.

Das Porträt einer lebenshungrigen Frau in ihren späten fünfzig Jahren wurde zum großen Erfolg, wobei Hauptdarstellerin Paulina García den Silbernen Bären als Beste Schauspielerin gewann. Später entstand ein Hollywood-Remake des Stoffes mit Julianne Moore in der Hauptrolle. Aus dem zunächst kurz geplanten Aufenthalt in der Hauptstadt wurden schließlich mehrere Jahre, in denen Lelio fest in der Stadt verwurzelt war.

Lelio lebte während dieser Zeit permanent in Berlin und gründete im Stadtteil Kreuzberg sogar das südamerikanische Restaurant Gloria. Dieser Schritt zeigte sein tiefes Engagement für die lokale Community und seine Leidenschaft für kulinarische Kultur. Auch sein späterer Oscar-Erfolg begann in dieser Phase in der deutschen Hauptstadt zu keimen. Lelio bezeichnete die Erfahrungen mit Gloria als Meilenstein in seinem Leben.

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Erbe und bleibende Bedeutung der Stadt

Die Bedeutung Berlins für sein Schaffen betonte Lelio bereits 2017 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Er erklärte, dass die Stadt unerwartet sehr wichtig für ihn geworden sei und sich aktiv in seine kreativen Prozesse eingemischt habe. Berlin lieferte nicht nur den ideellen und praktischen Nährboden für Gloria, sondern auch für die spätere Idee zu Eine fantastische Frau.

Durch diesen tiefen Austausch mit der Stadt und ihrer Kultur konnte Lelio seine Perspektiven erweitern und neue narrative Strukturen entwickeln. Seine Arbeit in Berlin gilt daher als wesentliche Voraussetzung für seinen späteren internationalen Durchbruch. Das Andenken an Sebastián Lelio wird durch seine wegweisenden Filme und seine Brückenfunktion zwischen Chile und Deutschland fortbestehen.