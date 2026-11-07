Regisseur Sebastián Lelio mit 52 Jahren in Chile gestorben

Regisseur Sebastián Lelio starb mit 52 Jahren in Las Condes bei Santiago de Chile. Lebensgefährtin Amalia Kassai nannte gesundheitliche Gründe als Todesursache.

Der chilenische Regisseur Sebastián Lelio ist im Alter von 52 Jahren in seiner Heimat Chile gestorben. Lelio, der mehrere Jahre in Berlin lebte, wurde international vor allem durch den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film bekannt.

Seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Amalia Kassai, gab den Tod auf Instagram mit großer Trauer bekannt. Als Todesursache nannte die deutsch-chilenische Schauspielerin gesundheitliche Gründe.

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Sebastián Lelio wurde leblos in seinem Haus gefunden

Lokale Medien berichteten übereinstimmend, dass Sebastián Lelio leblos in seinem Haus in Las Condes aufgefunden wurde. Der Ort liegt in der Metropolregion Santiago de Chile, der Hauptstadt des südamerikanischen Landes.

Amalia Kassai teilte den Tod ihres Partners mit und nannte gesundheitliche Gründe als Ursache. Weitere medizinische Details wurden in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

Sebastián Lelio wurde 1974 im argentinischen Mendoza geboren. Seine Kindheit verbrachte er im chilenischen Viña del Mar, danach studierte er in der Hauptstadt Santiago de Chile an der Filmhochschule.

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Reaktionen aus Politik und Filmbranche in Chile

Chiles Kulturminister Francisco Undurraga zeigte sich zutiefst betroffen über den Tod von Sebastián Lelio. Er würdigte dessen Verdienste und erklärte, dass die Filme des Regisseurs das Land an die Spitze der audiovisuellen Welt geführt hätten.

Auch die chilenische Schauspielergewerkschaft Chile Actores reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod des Regisseurs. Die Reaktionen aus Politik und Branche zeigen, welchen Stellenwert Lelio in seiner Heimat hatte.

Undurraga verband seine Würdigung direkt mit dem internationalen Erfolg des chilenischen Films. Damit stellte der Kulturminister das Werk des Regisseurs in den Kontext der nationalen Kulturpolitik.

Oscar-Erfolg mit Eine Fantastische Frau

Mit Eine fantastische Frau, im Original Una mujer fantástica, gewann Sebastián Lelio 2018 als Regisseur den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film. Es war bislang der einzige Auslands-Oscar, der nach Chile ging.

Der Film beschreibt das Leben einer Transgender-Frau. Bereits im Jahr zuvor erhielt das Werk auf der Berlinale den Silbernen Bären für das beste Drehbuch.

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Die Idee zu dem Film entstand laut Lelio in Berlin. Der damals 43-Jährige sagte 2017 der Deutschen Presse-Agentur, dass sich die Stadt in den Film eingemischt habe.

Berliner Jahre und der Film Gloria

Sebastián Lelio lebte mehrere Jahre in Berlin und gründete in Kreuzberg das südamerikanische Restaurant Gloria. Zuvor war er für ein halbes Jahr Gast des Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD).

Während dieses Aufenthalts arbeitete Lelio am Schnitt seines Films Gloria. Der in Chile gedrehte Film wurde im folgenden Jahr im Wettbewerb der Berlinale uraufgeführt.

Gloria porträtiert eine charismatische Frau Ende Fünfzig. Der Film gewann drei Preise, darunter den Silbernen Bären als beste Schauspielerin für Hauptdarstellerin Paulina García.

Lelio sagte 2017 der Deutschen Presse-Agentur, die Arbeit an Gloria sei ein Meilenstein in seinem Leben gewesen und die Stadt sei unerwartet sehr wichtig geworden. Auch seine weiteren Filmprojekte ließ er sich von Berlin inspirieren.

Der Tod des Regisseurs beendet eine Karriere, die zwischen Santiago de Chile und Berlin stattfand. Die Berichte zeichnen das Bild eines Filmemachers, dessen Werke die Grenzen zwischen beiden Städten überschritten.