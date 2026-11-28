Mit Robert Pattinson als neuem 007 startet eine frische Ära des Kult-Franchises. Dune-Regisseur Denis Villeneuve verspricht Fans kompromisslose Treue zum Original und pures Kinovergnügen. Um den passenden Schurken gibt es derweil noch Rätselraten.

Schnelle Autos, tödliche Waffen, schöne Frauen und natürlich der Martini "geschüttelt, nicht gerührt" - die Essenz von James Bond. Mit Robert Pattinson als neuem 007 startet eine frische Ära des Kult-Franchises.

Dune-Regisseur Denis Villeneuve verspricht Fans kompromisslose Treue zum Original und pures Kinovergnügen. Um den passenden Schurken gibt es derweil noch Rätselraten. Denis Villeneuve hat nicht vor, James Bond neu zu erfinden. Wenn es um den Geheimagenten aus der Feder von Ian Fleming geht, ist der Regisseur der "Dune"-Reihe ein Traditionalist.

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Das verriet der Filmemacher im Gespräch mit dem "Time"-Magazin.