Regisseur Travis Knight bringt die 80er-Kultfigur He-Man endlich zurück auf die große Leinwand. Wir haben ihn in Berlin zum Interview getroffen.

Wir sprechen mit dem Regisseur von ' Masters Of The Universe ' über die Schwierigkeiten, den neuen He-Man zu finden. Der Film ist am 4. Juli 2026 in den Kinos zu sehen.

Regisseur Travis Knight bringt damit die 80er-Kultfigur He-Man endlich zurück auf die große Leinwand. Wir haben ihn in Berlin zum Interview getroffen.

'Sie haben sich einfach den Arsch aufgerissen': Wir sprechen mit dem 'Masters Of The Universe'-Regisseur über die Schwierigkeiten, den neuen He-Man zu finden. Der Film ist am 4. Juli 2026 in den Kinos zu sehen. Regisseur Travis Knight bringt damit die 80er-Kultfigur He-Man endlich zurück auf die große Leinwand.

Wir haben ihn in Berlin zum Interview getroffen. He-Man ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen und dürfte gerade jüngeren Zuschauer*innen nicht mehr unbedingt bekannt sein.

Außerdem wollten wir wissen, ob es eigentlich noch andere Spielzeugreihen gibt, die unbedingt einmal den Sprung auf die große Leinwand schaffen sollten. Mit Bumblebee und He-Man hast du also bereits zwei Figuren aus der Spielzeugwelt auf die Leinwand gebracht. Welches Spielzeug würdest du sonst noch gern zum Leben erwecken? Es gibt so viele Werke aus den 80ern, die meiner Meinung nach eine Verfilmung für die große Leinwand verdienen.

Ich habe 'ThunderCats' und 'M.A.S. K.' geliebt. Ich weiß gar nicht, ob man die Serien in Deutschland kennt. Und auch auf eine 'G.I.

-Joe'-Adaption, die der Vorlage und der Cartoonserie gerecht wird, warte ich noch. Aktuell habe ich nicht vor, eine weitere Spielzeugadaption zu machen, aber wer weiß, wohin das Leben einen führt.

'He-Man' steckte lange Zeit in der Entwicklungshölle fest. In welchem Zustand befand sich das Projekt, als du es übernommen hast? Gab es schon Vorarbeiten, auf die du aufbauen konntest, oder musstest du bei null anfangen? Fast 20 Jahre lang wurde versucht, diesen Film zu realisieren.

Unglaublich. Das ist wirklich irgendwie verrückt. Dieses Projekt hat etwas ganz Einzigartiges an sich - und bringt gewaltige Herausforderungen mit sich: Man braucht passende Produzenten, die sich dafür engagieren; ein Studio, das bereit ist, dieses Risiko einzugehen; sowie einen Filmemacher, der die Vorlage kennt und liebt. Für mich ist es natürlich gut gewesen, dass sie es vorher nicht umsetzen konnten, denn so hatte ich das Glück, diesen Film zu drehen.

In den 20 Jahren, in denen sich das Projekt in der Entwicklung befand, wurden auch viele Drehbücher geschrieben. Es gab ein bestehendes Skript, das mein Interesse an dem Projekt geweckt hat. Es wurde vongeschrieben. Das war clever, witzig und sehr unterhaltsam.

Wir haben einige Teile aus dem Skript übernommen. Dennoch war es nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Es war nicht meine Version von He-Man. Für mich war es wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die dem entsprach, was 'Masters Of The Universe' meiner Meinung nach wirklich ausmacht.

Die erste Person, die ich dazu geholt habe, um mir bei der Ausarbeitung der Geschichte und der Figuren zu helfen, war mein kreativer Partner bei Laika





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