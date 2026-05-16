Reha-Klinik in Bad Belzig zahlt Schmerzensgeld an nicht-binäre Person wegen exclusion aus Schwimmkurs

Die Reha-Klinik in Bad Belzig muss Schmerzensgeld an eine nicht-binäre Person zahlen, weil sie kein Oberteil tragen wollte und deswegen von einem Wassergymnastikkurs ausgeschlossen wurde. Ein Arzt habe ihr die Entscheidung im Zuge seiner Visite mitgeteilt.

Weil sie kein Oberteil tragen wollte und deswegen von einem Wassergymnastikkurs ausgeschlossen wurde, muss die Reha-Klinik in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) einer nicht-binären Person Schmerzensgeld zahlen.

Mitpatienten hatten sich vor vier Jahren bei einem Aufenthalt in der Klinik Hoher Fläming beschwert, weil eine als Frau wahrgenommene Person aus Berlin ihre Brüste nicht bedecken wollte. Folge: keine Teilnahme mehr am Schwimmkurs. Unabhängig von ihren äußeren Merkmalen lassen sich nicht-binäre Personen nicht ausschließlich als Mann oder Frau einordnen.

"Ich habe einmal unter Anleitung mit der Gruppe und zweimal am freien Schwimmen teilgenommen", sagte Yyuri Steffan der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". "Danach wurde ich für den Rest der Reha vomausgeschlossen. ". Ein Arzt habe ihr die Entscheidung im Zuge seiner Visite mitgeteilt.

Ein T-Shirt wollte die Klägerin während des Trainings nicht tragen. , so der Anwalt, weil Steffan gezwungen worden sei, sich in der Klinik einer Geschlechtseinteilung zu unterwerfen. Forderung: ein Schmerzensgeld von mindestens 2.000 Euro





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