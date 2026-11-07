Reichsbürger-Prozess: Peter Fitzek und Anwälte provozieren in Düsseldorf

Der Prozess gegen die Reichsbüger-Führung um Peter Fitzek begann in Düsseldorf mit Kontroversen. Die Verteidigung betete, während die Staatsanwaltschaft Steuershinterziehung vorwirft.

Der Prozess gegen die mutmaßliche Führungsriege des Reichsbürger - Fantasiestaat s "Königreich Deutschland" hat am Freitag vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf mit einer ungewöhnlichen und emotionalen Eröffnungsrede begonnen. Die Verteidigerin Christin Konrad bedankte sich zunächst bei den Angeklagten für ihren Mut und ihre Liebe, bevor sie das Statement mit einem offenen Gebet beendete, in dem sie darum bat, dass Wahrheit ans Licht kommt und am Ende Liebe und Freiheit siegen. Dieser bizarre Auftritt markierte den Start eines Verfahrens, das nicht nur rechtliche, sondern auch gesellschaftliche Schlagzeilen generiert hat, da vier mutmaßliche Rädelsführer sich der Staatsanwaltschaft stellen müssen.

Straftatbestand und finanzielle Dimension der Anklage

Die Bundesanwaltschaft lastet den vier Angeklagten schwere Verbrechen an, darunter die Bildung einer kriminellen Vereinigung, besonders schwere Steuerhinterziehung sowie bandenmäßige Urkundenfälschung. Der juristische Vorwurf umfasst insgesamt Hunderte von Straftaten, an denen die Gruppe wechselnd beteiligt war, was zu einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von zehn Millionen Euro geführt hat. Im Falle einer Verurteilung drohen den Tätern bis zu zehn Jahre Haft, was die Schwere der Vorwürfe unterstreicht, gegen die sich die Angeklagten zur Wehr setzen müssen.

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Laut der Anklageschrift, die knapp 600 Seiten umfasst, nahm Peter Fitzek in seiner Rolle als "Imperator Fiduziar" des Fantasiestaats einen Status als göttliches Wesen ein und erließ rechtliche Akte. Das sogenannte Königreich nahm umfangreiche Schenkungen entgegen, darunter Geld, Grundstücke und sieben Kilogramm Gold, verzichtete jedoch konsequent auf die Abführung von Schenkungsteuer. Unternehmen, die sich in dem Phantasiestaat registrieren ließen, wurde Steuer- und Abgabenfreiheit versprochen, was dazu führte, dass fast 400.000 Euro Umsatzsteuer nicht entrichtet wurden. Insgesamt soll laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro durch Steuerverkürzungen entstanden sein.

Verteidigungsstrategie: Glaube und Willkürvorwurf

Christin Konrad versuchte im ersten Durchgang, die Handlungen ihrer Mandanten als gutgemeint darzustellen und betonte, dass es nicht um Bereicherung oder Schädigung gegangen sei, sondern um den Versuch, ein besseres Leben zu schaffen. Sie führte aus, dass strafrechtlich nicht nur das äußere Geschehen zählt, sondern auch das innere Wissen und der Wille des Menschen. Dabei verwies sie darauf, dass ein Wort in der Anklageschrift fehle, und schloss mit dem genannten Gebet. Acht Anhänger des Königreichs applaudierten im Zuschauerraum, woraufhin der selbsternannte König sich von der hinter der Sicherheitsglasbarriere sitzenden Position bedankte.

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Neben der strategischen Ausrichtung der Verteidigung stellten andere Anwälte formelle Anträge, die den Verfahrensablauf betreffen. Mehrere Verteidiger rügen, dass der Gerichtsort Düsseldorf willkürlich gewählt worden sei, da dies das Ziel eines kurzen Prozesses begünstige. Stattdessen werde eine Verhandlung in Dresden gefordert, da sich dort ein möglicher Tatort befinde. Zudem bemängelten die Verteidiger die aktuellen Haftbedingungen, da die hohen Sicherheitsvorkehrungen eine umfassende Information der Angeklagten über die tausenden Seiten der Ermittlungsakten erschweren, was die effektive Verteidigung beeinträchtigen könne.

Peter Fitzeks Auftritt und historische Parallelen

Der 61-jährige Angeklagte, der sich vor Gericht als "Peter I., Staatsoberhaupt" bezeichnet, griff in seinem Statement die Bundesanwaltschaft und die Justiz scharf an. Er behauptete, er fühle sich zu Unrecht von einem "Banken-Kartell" verfolgt und wies darauf hin, dass er wegen ähnlicher Taten bereits einmal vor Gericht gestanden habe. Das damalige Urteil sei später vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden, weshalb er nun rechtswidrig ein zweites Mal für dieselben Taten vor Gericht stehe und unschuldig in Untersuchungshaft sitze.

Die Tatsachenlage weicht jedoch von Fitzeks Darstellung ab. Das Landgericht Halle hatte ihn wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Untreue zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, dieses Urteil wurde im Jahr 2018 vom Bundesgerichtshof aufgehoben und das Verfahren später eingestellt. Damals ging es um Geschäfte, die zwischen 2009 und 2013 abgeschlossen wurden. Die aktuellen Einnahmen, die der Bundesanwaltschaft zur Grundlage der jetzigen Anklage dienen, stammen hingegen aus den Jahren 2020 bis 2025. Fitzek unterstellte dem Vorsitzenden Richter Jan van Lessen zudem, dieser werde vom "Banken-Kartell" gesteuert und gehöre einem niederländischen Adelsgeschlecht an, was im Saal für amüsantes Gelächter sorgte, da der Richter klarstellte, dass er aus Norddeutschland stammt.

Prozessdauer und gesellschaftlicher Hintergrund

Reichsbürger und Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland per Definition nicht als Staat an und lehnen demokratische sowie rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte ab. Sie bezeichnen Deutschland oft fälschlicherweise als GmbH und konstruieren ihre eigenen, rechtswidrigen Hierarchien. Seit der Festnahme sitzen Peter Fitzek und seine drei Mitangeklagten in Haft, während das Verfahren gegen ihre Gefolgsleute parallel oder separat behandelt wird. Für den laufenden Prozess sind bislang 52 Verhandlungstage bis in den September 2027 angesetzt, was auf eine lange und komplexe juristische Aufarbeitung hindeutet.