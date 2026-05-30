Die Kosten für einen Heimplatz steigen seit Jahren und schon heute müssen Pflegebedürftige oft mehrere Tausend Euro im Monat aus eigener Tasche bezahlen. Der Bundesfinanzminister muss die Finanzierung der Pflege überprüfen und sicherstellen, dass die gesetzlichen Kassen genug Geld haben, um die Pflegebedürftigen zu unterstützen.

Reicht das Geld später für einen Platz im Pflegeheim ? Die Kosten für einen Heimplatz steigen seit Jahren und schon heute müssen Pflegebedürftige oft mehrere Tausend Euro im Monat aus eigener Tasche bezahlen.

Im ersten Jahr im Heim liegt der Eigenanteil bundesweit durchschnittlich bei 3245 Euro monatlich. Danach erhöht die Pflegeversicherung die Zuschüsse. Unionsfraktionsvize Albert Stegemann schlägt vor: Das eigene Vermögen soll zuerst verwendet werden, bevor die Allgemeinheit dafür aufkommt. Und er denkt explizit auch an selbst bewohntes Immobilien-Eigentum.

Stegemann: Wer vorsorgt, übernimmt Verantwortung für den Pflegefall. Ein Erbenschutzprogramm auf Kosten der Allgemeinheit kann es nicht geben. Wer Vermögen besitzt, muss zunächst eigenes Vermögen einsetzen, auch das Eigenheim, bevor die Gemeinschaft zahlt. Aktuell ist das eigene Haus in der Regel vor dem Zugriff des Sozialamts geschützt, sofern der Ehepartner oder ein Angehöriger noch darin wohnt - auch dann, wenn alle anderen finanziellen Rücklagen erschöpft sind.

Die Finanzierung der Pflege wird zu einer immer größeren Herausforderung. Den gesetzlichen Kassen fehlen dieses Jahr eine Milliarde Euro, bis 2030 droht ein Defizit von 17,4 Milliarden Euro. Der Bundesfinanzminister muss den Kassen hilfreiche Entscheidungen treffen, um die Finanzierung der Pflege zu sichern. Der Bundesfinanzminister muss die Finanzierung der Pflege überprüfen und sicherstellen, dass die gesetzlichen Kassen genug Geld haben, um die Pflegebedürftigen zu unterstützen.

Die Finanzierung der Pflege ist ein wichtiger Aspekt der Gesundheitspolitik und der Sozialpolitik. Der Bundesfinanzminister muss die Finanzierung der Pflege anpassen, um sicherzustellen, dass die Pflegebedürftigen genug Geld haben, um ihre Pflege zu bezahlen. Der Bundesfinanzminister muss die Finanzierung der Pflege überprüfen und sicherstellen, dass die gesetzlichen Kassen genug Geld haben, um die Pflegebedürftigen zu unterstützen





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