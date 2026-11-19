Polizei München stellt zwei mutmaßliche Reifendiebe nach Hubschrauber-Einsatz. Ein Täter flüchtete. Die gestohlenen Reifen wurden sichergestellt.

Zwei Männer wurden in München festgenommen, nachdem sie verdächtigt wurden, bei einem nächtlichen Vorhaben Autoreifen von einem geparkten Fahrzeug zu entwenden. Der Vorfall ereignete sich in der Poelchaustraße, wo eine Zeugin gegen 1.45 Uhr die Polizei alarmierte. Sie hatte mehrere Männer beobachtet, die an einem VW arbeiteten und dabei die Räder des Wagens abmontierten, während ein dritter Mann als Schreiber diente. Nach der Tat flüchteten die Männer mit den gestohlenen Reifen, wurden jedoch kurze Zeit später von der Polizei aus der Luft entdeckt.

Einsatz von Luftüberwachung und Festnahme

Die Polizei reagierte umgehend auf den Notruf und startete eine Suchaktion, die auch den Einsatz eines Hubschraubers umfasste. Durch die Luftüberwachung konnten die Flüchtigen im Dompfaffenweg identifiziert werden. Dieser Ort befand sich nur zwei Straßen von der Poelchaustraße entfernt, wo die Tat begann. Einsatzkräfte am Boden nahmen daraufhin die beiden Männer im Alter von 26 und 32 Jahren fest. Die schnelle Reaktion der Behörden führte dazu, dass die Tatbeteiligten innerhalb kürzester Zeit gestellt wurden. Der Hubschrauber spielte dabei eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung der gesuchten Personen.

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Schicksal des dritten Täters und sichergestellte Ware

Während zwei der mutmaßlichen Täter in Gewahrsam kamen, gelang einem dritten Komplizen die Flucht. Dieser dritte Mann war ursprünglich als Schreiber für die anderen beiden beim Reifenraub tätig gewesen. Offenbar warfen die beiden Festgenommenen die Autoreifen während ihrer Flucht ab, um das Tempo zu erhöhen oder um nicht beladen zu sein. Die Beamten fanden die Reifen später in der Nähe des Tatorts und stellten sie sicher. Die gestohbenen Reifen sind somit unbeschadet bei der Polizei gelandet, während die Fahndung nach dem dritten Mann fortgesetzt wird. Die Ermittlungen gegen den flüchtigen Dritten dauern aktuell noch an.

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Straflose Entlassung der Festgenommenen

Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden festgenommenen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Dies deutet darauf hin, dass die Festnahme vorläufigen Charakter hatte und die Identitäten geklärt wurden. Die Festgenommenen müssen sich nun in den kommenden Tagen wegen des Verdachts auf Diebstahl und possibly anderen Straftaten verantworten. Die Polizei prüft derzeit die Beweislage und die Aussagen der Tatbeteiligten. Die Tatsache, dass die Reifen sichergestellt wurden, stärkt die Position der Ermittlungen erheblich. Die Zeugin, die den Vorfall gemeldet hatte, hat ihre Aussage bereits abgegeben.

Gemeinschaftliches Handeln und polizeiliche Einschätzung

Der Vorfall zeigt, wie koordiniert und effizient moderne Polizeiarbeit unter Einbeziehung technischer Hilfsmittel sein kann. Die Kooperation zwischen den Streifenpolizisten am Boden und den Piloten des Hubschraubers ermöglichte die schnelle Identifizierung der Tatverdächtigen. Die Nähe des Tatorts zur Versteckposition der Flüchtigen im Dompfaffenweg war ein glücklicher Umstand, der die Suche erheblich erleichterte. Die Polizei München betont die Wichtigkeit von Zeugenmeldungen wie der der Frau in der Poelchaustraße. Solche Meldungen sind oft der erste Schritt zur Aufklärung von Straftaten. Die Behörde arbeitet weiterhin daran, den dritten Täter zu finden, um den Fall vollständig aufzuklären. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, bei Verdachtsmomenten weiterhin sofort die Polizei zu kontaktieren.