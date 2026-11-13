Reifs Nations League Startelf: Urbig statt Ter Stegen gegen Serbien

Marcel Reif präsentiert eine Überraschung für die DFB-Auswahl vor dem Spiel gegen Serbien. Gegen Holland steht dann die übliche Nummer 1. Alle Details zur Taktik.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht vor den letzten beiden Partien der Gruppenphase der Nations League. Am Freitag trifft die DFB-Auswahl auf Serbien, danach geht es gegen Holland. Jürgen Klopp hat dafür statt eines XXL-Kaders wie im September ein 24-köpfiges Aufgebot nominiert. Aus diesem sucht er nun eine Startelf. Diese hat sich Fußball-Experte Marcel Reif (76) in der Sendung "Reif ist live" bereits ausgedacht. Dabei präsentierte er durchaus eine Überraschung. So erklärte Moderator Filip Thiel: "Sie haben sich da schon mal von uns hinreißen lassen, eine Aufstellung zu machen. Wir schauen darauf. Die regelmäßigen Reif-ist-live-Zuschauer werden sagen, das hatten wir doch schon. Weil sie sich da treu geblieben sind."

Reifs Unerwartete Auswahl für den Torhüterposten

Im Sturm setzt Reif auf Kai Havertz, dahinter bilden Derry Scherhant, Florian Wirtz und Lennart Karl das offensive Mittelfeld, während Aleksandar Pavlovic und Joshua Kimmich auf der Doppelsechs stehen. Die Viererkette besteht dabei aus Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Philipp Treu. Im Tor dann die Überraschung: Statt Marc-André ter Stegen soll Bayerns Jonas Urbig den Kasten hüten.

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Reif erklärt seine Entscheidung: "Ich finde, das ist aus dem Kader, den wir da haben, so die erste Elf - außer Urbig. Da würde ich ter Stegen reintun. Aber ich würde Urbig jetzt gegen Serbien reinpacken, weil ich finde, ein Spiel sollte er haben. Perspektivisch hat er gezeigt, dass das großen Sinn macht." Gegen Holland am Montag würde dann wieder ter Stegen, den Bundestrainer Klopp bereits als Nummer eins ausgerufen hat, starten.

Taktische Flexibilität gegen die serbische Verteidigung

Allgemein sieht Reif gegen Serbien noch Potenzial für einige Experimente. So könnte er sich vorstellen, dass Maximilian Mittelstädt für Brown startet, dazu ist Waldemar Anton womöglich eine Option für Jonathan Tah oder auch Niclas Füllkrug gegen die tiefstehenden Serben für Havertz. Ob er mit diesen Gedanken recht hat, wird sich erst am Freitagabend zeigen.

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Schwerpunkte der offensiven Aufstellung

Die konsequente Offensive mit Kai Havertz an der Spitze und einer starken Mittelfeldachse durch Kimmich und Pavlovic deutet auf einen offensiven Ansatz hin. Florian Wirtz und Derry Scherhant sollen dabei die Räume öffnen. Die defensive Linie mit Schlotterbeck und Tah bleibt stabil, während der experimentelle Ansatz im Tor und an den Außenbahnen für Unvorhersehbarkeit sorgen soll.

Zeitplan für die Entscheidungsträger

Die DFB-Auswahl bereitet sich intensiv auf die entscheidenden Spiele vor. Die Nominierung des 24-köpfigen Kaders durch Jürgen Klopp zeigt den Fokus auf Qualität und Flexibilität. Die Fans und Experten wie Marcel Reif verfolgen die Entwicklung der Startelf mit großem Interesse, da die letzten beiden Spiele über den weiteren Verlauf der Nations League entscheiden werden.