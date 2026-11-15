Reigan Heskey überzeugt England U19 und drängt beim FC Köln vor

Reigan Heskey zeigt bei der U19-EM-Qualifikation in Slowenien und Weißrussland starke Tore. Beim FC Köln kann er nach Rückschlägen der Konkurrenz punkten.

Der 18-jährige Angriffsspieler Reigan Heskey bereitet dem FC Köln eine willkommene Hoffnung in der Offensive. Während seine etablierten Konkurrenzspieler mit schweren Verletzungen kämpfen, zeigt Heskey im Trikot der England U19 -Nationalmannschaft ein beachtliches Leistungsniveau. Bei der Europameisterschafts-Qualifikation sammelte er in Slowenien und gegen Weißrussland wichtige Minutenerfahrung und Treffererfolge.

Starke U19-Performance in Slowenien und Weißrussland

Reigan Heskey überzeugte in den beiden jüngsten EM-Qualifikationsspielen der englischen U19-Auswahl deutlich. Zuerlich traf der Angreifer bei der 4:1-Auswärtsüberlegenheit in Slowenien doppelt. Am Samstagmittag setzte er im Spiel gegen Weißrussland, das mit 5:0 gewonnen wurde, durch einen weiteren Torvorbereitung einen weiteren Akzent. In beiden Partien startete er von Beginn an und nutzte die Zeit auf dem Platz, um sein Selbstvertrauen spürbar zu steigern.

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Die bilanziellen Daten unterstreichen seine Konstanz in der bisherigen Qualifikationsrunde. Heskey konnte insgesamt vier Tore und zwei Vorlagen in fünf absolvierten Spielen verbuchen. Diese starke Statistik lässt darauf schließen, dass der Linksaußen sich nicht nur im Nationalteam, sondern auch im Verein zunehmend als feste Größe etabliert. Die Leistungen drängen ihn nun offensiv auf die vorderen Ränge der Aufstellung.

Herkunft, Vertragslaufzeit und erste FC-Einsätze

Reigan Heskey wechselte im vergangenen Sommer mit hohen Erwartungen von Manchester City zum 1. FC Köln. Der Verein investierte rund zwei Millionen Euro in die Ablösesumme und sicherte sich die Dienste des Talents mit einem bis zum Jahr 2031 laufenden Arbeitsvertrag. Trotz dieses enormen Vertrauens blieb sein Durchbruch im FC-Trikot bisher aus. Der Spieler absolvierte in der Bundesliga und im Pokalwettbewerb lediglich fünf kurze Einsatzminuten.

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Ein erstes nennenswertes Aufbäumen folgte im Pokalwettbewerb gegen Union Berlin. Dort bereitete Reigan Heskey den Schlusspunkt von Sebastian Sebulonsen vor, was seine erste Torvorlage im FC-Trikot markierte. Auch bei der Derbyniederlage gegen Bayer Leverkusen zeigte er Wirkung. Nach seiner Einwechslung sorgte er für neuen Schwung in der Offensive und verursachte Unruhe in der Defensive des Gegners.

Verletzungssorgen bei Konkurrenten Ragnar Ache und Thijs Dallinga

Der 1. FC Köln leidet aktuell schwer an Ausfällen in der Frontlinie. Beide topaktuellen Knipser, Ragnar Ache und Thijs Dallinga, fallen lange aus. Ragnar Ache litt unter Oberschenkelproblemen, was zu einem Trainingsrückstand führte. Thijs Dallinga erlitt einen Kreuzbandriss, der ihn monatelang außer Gefecht setzt. Dies eröffnet Reigan Heskey die Chance auf mehr Spielzeit.

Die offensiven Schwächen des FC Köln zeigen sich in der Statistik der letzten vier Ligaspiele. Gegen Eintracht Frankfurt gab es eine 0:1-Niederlage, gegen Schalke 04 endete es 0:0 unentschieden. Das Spiel gegen Union Berlin endete 1:1 und das Derbi bei Bayer Leverkusen ging mit 1:2 verloren. In diesen vier Partien gelangen dem FC nur zwei Tore, was die Notwendigkeit neuer Impulse unterstreicht.

Ausblick auf das Auswärtsspiel bei den Bayern

Nach der Länderspielpause steht am 20. November das nächste große Highlight an. Der FC Köln muss auswärts beim FC Bayern München antreten. Für Trainer und Mannschaft ist es entscheidend, dass sich die Offensive wieder findet. Reigan Heskey könnte durch seine aktuelle Form in Slowenien und Weißrussland ein wichtiger Faktor sein. Bis dahin wird gehofft, dass Ragnar Ache wieder ein Startelf-Kandidat wird. Doch die Verletzungen der anderen Stürmer machen den Weg für den 18-Jährigen frei.