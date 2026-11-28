Der Entertainer Reinhard Mey wird 2027 seine letzte große Deutschland-Tournee durchführen, um sich von monatelangen Reisen zu verabschieden. Fast 100 Konzerte sind geplant, darunter Auftritte in bedeutenden Konzerthäusern. Langjährige Auftritte beim Kölner Karneval bleiben davon unberührt.

geht noch ein letztes Mal auf große Reise. Am Donnerstag verkündete der Entertainer bei einer Pressekonferenz in der Kölner Kneipe Weißer Holunder, dass er sich von langen Konzertreisen verabschieden will.

Zuvor zieht er 2027 aber noch einmal quer durch Deutschland, wie unter anderem dererste großartige Abschiedstournee" sind fast 100 Shows geplant. Los geht es am 2. Februar 2027 im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen. Der Termin ist bereits ausverkauft.

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Aktuell ist vorgesehen, dass die Tour vom 16. bis 18. Dezember mit drei Auftritten in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr endet, wie, der aus der Stadt stammt, ist es damit ein Heimspiel. Ganz von der Bühne verabschieden möchte er sich jedoch nicht. Auch nach 2027 sind vereinzelt Auftritte geplant.