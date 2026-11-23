Ein Bericht über Jaffna und Delft Island: raue Küsten, alte Ruinen und wilde Ponys. Ein unverwechselbarer Kontrast zum bekannten Süden Sri Lankas.

Autorin Joline Liesenfeld reiste mit zwei Freundinnen in die nördliche Region Sri Lanka s, um das Land jenseits der bekannten Touristenpfade zu erkunden. Der Fokus der Reise lag auf der Stadt Jaffna und der vorgelagerten Insel Delft Island, die als neduntheevu bekannt ist. Dort zeigte sich den Reisenden ein gänzlich anderes Bild als die gewohnte Idylle von Palmenstränden und Surfern im Süden des Landes.

Rauere Natur und historische Stätten im Norden

Die Überfahrt zu der Insel Neduntheevu gestaltete sich bereits als kleines Abenteuer, da die Reisenden kein großes Schiff nutzten. Stattdessen fuhren sie auf einem einfachen Holzboot, das jede Welle spürbar machte. Auf dieser Fahrt waren sie die einzigen Touristen an Bord, was die Einzigartigkeit des Ortes unterstrich. Die Reiseziele Jaffna und Delft Island bieten eine raue Küste, die sich deutlich von den berühmten Traumstränden des Landes unterscheidet.

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Auf Delft Island erkundeten die Autorin Joline Liesenfeld und ihre Begleitungen die Gegend mit Fahrrädern. Unterwegs begegneten ihnen kleine Siedlungen, Kühe und freilaufende Hunde. Zu den bekanntesten Bewohnern der Insel gehören verwilderte Ponys, die immer wieder auftauchten. Auch historische Stätten wie alte Korallensteinmauern, der Queen's Tower, ein niederländischer Taubenturm und Ruinen eines Forts waren Teil der Route.

Herzlichkeit der lokalen Bevölkerung bei der Begrüßung

Schon in Jaffna fiel der deutliche Unterschied zur touristischen Zone auf. Hippe Cafés, Beachbars und eine hohe Dichte an anderen Reisenden fehlten komplett. Die Autorin Joline Liesenfeld berichtete, dass sie deutlich mehr Blicke auf sich zog als zuvor, sich dabei jedoch nicht unwohl fühlte. Im Gegenteil: Die Menschen, denen sie auf ihren Wegen begegneten, empfingen die Besucherinnen herzlich.

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Tagsüber war es bei ihrem Besuch so heiß, dass einige Küstenabschnitte fast menschenleer wirkten. Erst am späten Nachmittag kamen die Einheimischen ans Wasser. Dort badeten sie, spielten und verbrachten ihre gemeinsame Zeit am Strand. Im Wasser waren zudem Fischer tätig, was die lokale Struktur der Insel weiter definierte. Schicke Boutiquen oder große Souvenirshops suchten die Reisenden vergebens.

Kontrasterlebnis statt vermisster Infrastruktur

Vor der Reise war lange unklar geblieben, ob der Umweg in den Norden überhaupt lohnen würde. Heute steht für die Autorin Joline Liesenfeld und ihre Begleiterinnen fest, dass die Fahrt absolut wertvoll war. Sie vermissten die fehlende Infrastruktur wie Cafés und Shops nicht. Der Norden Sri Lankas bot ihnen einen deutlichen Kontrast zu dem Bild, das sie zuvor im touristischeren Süden erlebt hatten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Sri Lanka eine andere Seite zu bieten hat, wenn man abseits der Pfade bleibt. Die Kombination aus rauer Natur, historischen Ruinen und der authentischen Begegnung mit der lokalen Bevölkerung machte den trip unvergesslich. Wer das Land noch einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen möchte, sollte den Norden definitiv mit in den Reiseplan einplanen.