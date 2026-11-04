Reisebetrug: Fake-Buchungsportale stehlen Daten und Geld

Kriminelle nutzen gefälschte Buchungs-Checks, um Kunden zu schaden. Rechtsanwältin Nicole Mutschke warnt vor ungewohnten Zahlungswegen und erklärt Schutzmaßnahmen.

Ein massiver Anstieg von Betrugsversuchen im Online-Reisemarkt sorgt aktuell für Sorgen bei Verbrauchern. Kriminelle erstellen täuschend echte Fake-Portale, die vorgeben, Buchungsstatusprüfungen anzubieten. Hinter den attraktiven Angeboten verbirgt sich oft ein komplexer Schwindel, der auf unachtsame Kunden abzielt. Betroffene erhalten Links zu Webseiten wie bookingstatuscheck.com, um ihre Reisen zu überprüfen.

Professionelle Fassade täuscht Vertrauen

Die Abfragemaske für den vermeintlichen Buchungs-Check sieht auf den ersten Blick überzeugen echt aus. Auch die Impressen wirken hochprofessionell und erwecken das Bild seriöser Anbieter. Dort finden sich angebliche Lizenznummern, etwa von der britischen Reisebürovereinigung ABTA oder der Luftfahrtaufsichtsbehörde ATOL. Diese Zahlen erwecken den Anschein der Legalität und sollen Misstrauen abbauen.

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Ein kritischer Check zeigt jedoch, dass die Nummern existieren. Sie gehören jedoch zu völlig anderen Unternehmen als den Betrügern. Für ihre Fake-Portale haben die Verbrecher sogar eigene Profile auf sozialen Plattformen wie Facebook und Instagram angelegt. Die Links führen also nicht ins Leere, doch die Profile weisen kaum Follower und Interaktionen auf. Diese spärlichen Aktivitäten sind ein erstes Indiz für illegale Aktivitäten.

Rat der Rechtsanwältin bei Zahlungen

BILD-Anwältin Nicole Mutschke rät bei auffällig günstigen Angeboten zur höchsten Vorsicht. Vor allem, wenn jemand plötzlich zusätzliche Zahlungen unter Zeitdruck fordert. Oft werden ungewohnte Zahlungsmethoden gefordert, um das Geld schnell zu bewegen. Nicole Mutschke arbeitet neben ihrer Tätigkeit in der eigenen Kanzlei seit Jahren als Expertin für Verbraucherfragen. Ihre Warnungen basieren auf jahrelanger Erfahrung mit ähnlichen Fällen.

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Wer bereits bezahlt hat, kann unter Umständen sein Geld zurückbekommen. Bei Kreditkarten gibt es das Chargeback-Verfahren, das Kaufleuten und Banken bekannte Mechanismen zur Verfügung stellt. PayPal bietet bei entsprechend geschützten Zahlungen ebenfalls einen Käuferschutz an. Diese Instrumente sind jedoch kein Freibrief, sondern erfordern schnelles Handeln der Opfer. Die Expertin betont, dass Zeit ein entscheidender Faktor ist.

Ungewöhnlich niedrige Preise als Warnsignal

Die Kombination aus ungewöhnlich niedrigen Preisen und technischen Details macht die Fälle besonders gefährlich. Lizenznummern im Impressum sind oft nicht nachprüfbar, da sie nicht der Domain entsprechen. Verbraucher sollten daher immer kritisch hinterfragen, wer hinter einer Buchung steht. Unvermutete Anfragen nach Daten sind ein klares Zeichen für Betrug.

Die Rechtsanwältin weist darauf hin, dass Vertrauen nicht blind geschenkt werden darf. Jeder, der im Internet bucht, sollte die Anbieterseite genau prüfen. Die Existenz socialer Medien ist kein Garant für Seriosität. Die wenigsten Interaktionen in diesen Profilen deuten auf echte Kunden hin. Verbraucher müssen wachsam bleiben.

Schritte nach einem Betrugsvorfall

Im Falle eines Verdachts sollten Betroffene sofort ihre Bank kontaktieren. Die Nutzung des Chargeback-Verfahrens sollte schnellstmöglich eingeleitet werden. Auch eine Meldung bei der Polizei ist ratsam, um weitere Opfer zu verhindern. Die Rückforderung des Geldes hängt von der Schnelligkeit des Handelns ab. Jede Verzögerung erschwert die Chance auf Erstattung.

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Zusätzlich sollte der Zugang zum Online-Banking geändert werden, falls Daten泄露 wurden. Die Sicherheit des eigenen Accounts ist vorrangig. Rechtsanwältin Nicole Mutschke empfiehlt, immer die offiziellen Webseiten der Reiseveranstalter zu nutzen. Abweichende Links sind stets mit Vorsicht zu genießen. Der Schutz der eigenen finanziellen Daten ist die wichtigste Aufgabe.