Reisechaos bei Uruguays WM-Start: Nationalteam landet schließlich in Miami

Uruguays Nationalmannschaft erlebte einen turbulenten Start in die WM 2026, als das geplante Flugzeug keine US-Genehmigung erhielt. Nach einer Verzögerung konnte die Mannschaft doch noch mit einer Ersatzmaschine nach Miami fliegen. Die Pressekonferenz mit Trainer Marcelo Bielsa wurde verschoben. Das Team ist im Mayakoba Training Centre in Cancun untergebracht und startet gegen Saudi-Arabien.

Für die uruguayische Nationalmannschaft begann die WM 2026 mit erheblichen logistischen Problemen. Das ursprünglich für die Mannschaft vorgesehene Flugzeug erhielt keine Genehmigung für die Einreise in die USA, was die Abreise aus Cancun verzögerte.

Der uruguayische Fußballverband AUF bestätigte, dass die Verzögerung auf "Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs der AUF liegen" zurückzuführen war. Letztlich konnte die Mannschaft jedoch mit einer alternativen Maschine die Reise nach Miami antreten, wie auf dem offiziellen X-Account der Nationalmannschaft mit Bildern vom Boarding zu sehen war. Trainer Marcelo Bielsa und seine Spieler, angeführt von Stars wie Federico Valverde, erreichten schließlich ihr Ziel.

Die ursprünglich angesetzte Pressekonferenz mit Bielsa vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien musste aufgrund der Verzögerung von 18.45 Uhr auf 20.00 Uhr Ortszeit verschoben werden. Uruguay war während der WM-Vorbereitung im Mayakoba Training Centre in Cancun untergebracht, etwa 45 Autominuten vom internationalen Flughafen entfernt. Das Team startet mit dem Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien in der Nacht zu Dienstag (0.00 Uhr MESZ, übertragen von ZDF und MagentaTV). Weitere Gruppenspiele folgen gegen Kap Verde am 22.

Juni und gegen den amtierenden Europameister fünf Tage später. Das Reisechaos war damit beigelegt, und die Mannschaft konnte sich fokussiert auf die sportlichen Aufgaben vorbereiten





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