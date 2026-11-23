Die Niederlande führen das europäische Ranking für Reisen mit Haustieren an. Mit 67 von 85 Punkten schlägt das Land Belgien und Deutschland klar als bestes Reiseziel.

Die Niederlande sind in einem umfassenden europäischen Vergleich das ideale Reiseziel für Autofahrer mit Hunden. Mit 67 von 85 möglichen Punkten sichert sich die Republik den ersten Platz vor Belgien, das 57 Punkte erreicht. Deutschland schließt als vierter Bewerber die Spitzengruppe ab. Besonders für deutsche Reisende ist die unmittelbare Nachbarschaft attraktiv: 13 Prozent der Inländer verreisen mit ihrem Hund, wobei 62 Prozent der Befragten das Auto als Transportmittel bevorzugen. Das nahegelegene Nachbarland bietet damit eine praktische und hochwertige Alternative zu längeren Strecken.

Bewertungskriterien bestimmen die Rangliste

Das Ranking der 25 europäischen Länder basiert auf sechs spezifischen Kriterien, die den Reisekomfort und die Infrastruktur für Haustiere abbilden. Dazu zählen die Dichte von Tierarztpraxen und Futterläden pro 1000 Quadratkilometer, der Anteil der Hunde an der Gesamtbevölkerung, die Qualität und Dichte des Straßennetzes sowie die Popularität im Suchmaschinenverkehr. Bei der gesundheitlichen Versorgung sind die Niederlande kaum zu übertreffen: Pro 1000 Quadratkilometer gibt es dort rund 113 Fachgeschäfte für Tiernahrung und knapp 60 Tierarztpraxen. Diese hohe Dichte bietet Reisenden eine exzellente Absicherung im Notfall.

Also read AfD in Schleswig-Holstein setzt sich ehrgeiziges Ziel

Infrastruktur und digitale Nachfrage

Die physische Infrastruktur spielt eine ebenso große Rolle wie die digitale Wahrnehmung. Die Niederlande verfügen gemeinsam mit Belgien über das dichteste Straßennetz im Vergleich, was lange Fahrten und stressfreie Stopps ermöglicht. Parallel dazu ist das Land bei deutschen Urlaubern extrem gefragt: Jeden Monat führen Nutzer aus Deutschland rund 7000 Google-Suchanfragen zum Thema Urlaub mit Hund im Nachbarland durch. Kein anderes Land in der gesamten Rangliste verzeichnet eine derartige Suchintensität, was die hohe Attraktivität und Planungssicherheit für deutsche Familien unterstreicht.

Regelwerk und Einreisebestimmungen

Trotz der offenen Landschaft gelten strikte Regeln, die Tierbesitzer beachten müssen. Nach Angaben des Portals hundeurlaub.de besteht in Parks, Einkaufsstraßen und Naturschutzgebieten generell Leinenpflicht. Im Sommer sind Hunde an den meisten Stränden zum Schutz der Badegäste verboten oder müssen angeleint bleiben. Von Oktober bis Mai dürfen Tiere an vielen Stränden ohne Leine laufen, wobei die genauen Zeiten je nach Region abweichen. Für die Einreise benötigt der Hund zwingend einen EU-Heimtierausweis, einen implantierten Mikrochip und eine gültige Tollwutimpfung, um Probleme an der Grenze zu vermeiden.

Advertisement

Platzierung der europäischen Konkurrenten

Belgien erreicht den zweiten Platz mit 57 Punkten und überzeugt mit der höchsten Tierarztdichte aller 25 bewerteten Länder: 115 Praxen auf 1000 Quadratkilometer. Dazu kommen 65 Futterläden auf derselben Fläche und 17,45 Hunde je 100 Einwohner. Platz drei geht mit 46 Punkten an Großbritannien. Dort sind Fähre oder Eurotunnel nötig, außerdem gelten für Hunde eigene Einreiseregeln mit Chip, Tiergesundheitsbescheinigung und Tollwutimpfung, was die Reise logistical erschwert.

Deutschland landet mit 45 Punkten auf Platz vier. Es ist bei den Google-Suchanfragen mit 3600 pro Monat nach den Niederlanden das zweitbeliebteste Roadtrip-Ziel, was nur eines von sechs Kriterien im Ranking darstellt. Hierzulande kommen nur 12,49 Hunde auf 100 Einwohner, was im internationalen Vergleich unter dem Schnitt liegt. Platz fünf geht mit 44 Punkten an einem weiteren europäischen Staat und verzeichnet die höchste Hundedichte im Vergleich: 28,89 Vierbeiner je 100 Einwohner. Die Schweiz belegt mit 41,5 Punkten und der besten Straßenqualität Platz sechs.

Weitere Plätze belegen Italien mit 38 Punkten auf Rang sieben, gefolgt von Dänemark und Tschechien mit je 36,5 Punkten. Ungarn und Frankreich teilen sich mit je 36 Punkten Platz zehn. Die Verteilung der Punkte zeigt, dass nicht nur die Verfügbarkeit von Versorgungseinrichtungen, sondern auch die Hundedichte und die Infrastruktur entscheidend für den Reisekomfort sind. Für deutsche Autofahrer bleibt die direkte Nachbarschaft der Niederlande daher die logische und komfortable Wahl für den nächsten Familienurlaub mit dem vierbeinigen Begleiter.