Die Branche feiert das vierte Rekordjahr in Folge. Doch Einheimischen setzen steigende Mieten zu, das Wasser wird knapp, die Infrastruktur ist überlastet. Jetzt greift die Regierung durch.

Die Zahl der ausländischen Urlauber in Griechenland stieg in den ersten neun Monaten um 8,3 Prozent, die Einnahmen um 9,7 Prozent auf 21,96 Milliarden Euro.

Zugleich sank aber die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 7,4 Nächten 2019 auf 6,1 Nächte 2025. Die Ausgaben pro Gast gingen von 603 Euro 2023 auf 595 Euro zurück. Die griechische Regierung will den Tourismuswert pro Besucher steigern und plant Beschränkungen für Neubauten auf Inseln wie Santorini und Mykonos. Flughafenbetreiber Fraport Greece warnt vor gravierenden Defiziten bei der Flugsicherung, und die EU-Kommission verklagte Griechenland wegen fehlender digitaler Flugsicherungstechnologie.hat ein Luxusproblem: Das Land zieht so viele Urlauber an wie nie zuvor.

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Doch der Erfolg wird zunehmend zum Risiko für eine Branche, die einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der Wirtschaft ist. Die Infrastruktur gerät an ihre Grenzen, Wasser wird knapp, und immer mehr Einheimische können sich die Mieten nicht mehr leisten. 2026 steuert Griechenland auf den vierten Besucherrekord in Folge zu. Das zeigen am Montag veröffentlichte Daten der griechischen Zentralbank. Danach stieg die Zahl der ausländischen Urlauber in den ersten neun Monaten um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Einnahmen verzeichneten sogar ein Plus von 9,7 Prozent auf 21,96 Milliarden Euro. Deutsche Reisende stellten mit 5,6 Millionen Besuchern in den ersten neun Monaten die größte Gruppe der ausländischen Gäste. Seit der Jahrtausendwende hat sich in Griechenland die Zahl der Touristen mehr als verdreifacht. Doch mehr Gäste bedeuten nicht automatisch mehr Wohlstand.

Wie kann Griechenland den Tourismus weiterentwickeln, ohne die natürlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Landes zu zerstören? Diese Frage behandelt eine Studie des Instituts Insete, der Forschungseinrichtung des Verbands der griechischen Tourismusunternehmer. Das Thema stand jetzt auch im Mittelpunkt der Tourismustagung „Reimagine Tourism in Greece“ der Athener Zeitung „Kathimerini“. Die wirtschaftliche Bedeutung der Branche ist enorm.

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Nach Berechnungen von Insete erwirtschaftete der Tourismus 2025 direkt 32,4 Milliarden Euro, entsprechend 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Einschließlich indirekter Effekte waren es 85,9 Milliarden Euro oder 35 Prozent der Wirtschaftsleistung. Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Tourismuseinnahmen verdoppelt. Doch die Rekorde verdecken strukturelle Schwächen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sank von 7,4 Nächten 2019 auf 6,1 Nächte 2025. Auch die Ausgaben pro Gast gingen zurück: von 603 Euro 2023 auf 595 Euro im vergangenen Jahr. Griechenland steht damit vor einer strategischen Frage: Soll die Branche immer mehr Urlauber anziehen – oder mehr Wertschöpfung aus jedem Aufenthalt erzielen? Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis setzt auf die zweite Variante.

„Wir wollen Besucher, die mehr Geld für dieses einzigartige Erlebnis ausgeben“, sagte er auf der Athener Tagung. Auf überlaufenen Inseln wie Santorini und Mykonos will die Regierung den Andrang begrenzen. Kreuzfahrttouristen müssen dort schon jetzt Landgangsgebühren von bis zu 20 Euro entrichten, zudem stellte Mitsotakis Beschränkungen für Neubauten in den kommenden 20 Jahren in Aussicht.

„Wir möchten das schützen, was wir bereits haben“, sagte er. Deshalb sollen auch die Besucherströme besser verteilt werden. Fünf der 13 Verwaltungsregionen Griechenlands vereinen rund 90 Prozent der Tourismuseinnahmen auf sich. Während bekannte Inseln unter dem Ansturm leiden, bleiben weite Teile des Festlands touristisch zurück.

Kultur, Gastronomie, Agrotourismus, Wellness und Sport sollen neue Zielgruppen erschließen und helfen, die Saison zu verlängern. Die Regierung will zudem Investitionen in bisher vernachlässigten Regionen fördern. Private Unternehmen investierten 2025 bereits 2,8 Milliarden Euro in Beherbergungsbetriebe. Greece, der 14 Regionalflughäfen verwaltet, warnte vor gravierenden Defiziten bei der Flugsicherung.

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Eine Modernisierung sei dringend nötig, denn „die Systeme brechen zusammen“. Erst vergangene Woche verklagte dieHitzewellen, Waldbrände, Küstenerosion und Wasserknappheit gefährden das bisherige Geschäftsmodell. Investitionen in Wassermanagement, Energieeffizienz und Küstenschutz werden damit zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Doch laut Insete haben 73 Prozent der Tourismusunternehmen bislang kein eigenes Emissionsminderungsziel für 2030 festgelegt.

Nur rund acht Prozent der Hotels verfügen über eine Umweltzertifizierung. Auch der Wohnungsmarkt wird zum Konfliktfeld. Kurzzeitvermietungen entziehen dem regulären Markt Wohnungen und verschärfen in beliebten Städten und Ferienregionen den Mietdruck. Mari Daskalantonaki, Chefin der Hotelgruppe Grecotel, warnte vor einer Entwicklung, bei der die Bewohner aus ihren eigenen Städten und Dörfern verdrängt werden.

„Wir dürfen keine Situation zulassen, in der wir ein Griechenland ohne Griechen haben und unsere Reiseziele ihrer Einheimischen beraubt sind“, sagte sie. Barcelona zeigt, wie weit der Konflikt eskalieren kann. José Antonio Donaire Benito, dort Beauftragter für nachhaltiges Tourismusmanagement, berichtete auf der Athener Tagung von Beschränkungen für Tagestouristen und einem geplanten Verbot von Kurzzeitvermietungen ab 2028.

„Wir haben entschieden, dass der Tourismus ab einem bestimmten Punkt nichts Positives mehr bietet“, sagte er. Dann beginne er, Einwohnern und Besuchern etwas wegzunehmen. Damit die Branche ihre Entwicklung besser steuern kann, braucht sie laut Insete eine verlässlichere Datenbasis. Bislang fehlt eine umfassende Bilanz, die Tourismuseinnahmen den Kosten für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen gegenüberstellt.

Auch Daten zum Ressourcenverbrauch und zu den Folgen für Mieten und Lebenshaltungskosten sind lückenhaft. Zugleich soll mehr Geld in der heimischen Wirtschaft bleiben. Aegean-Airlines-Präsident Eftychios Vassilakis warb dafür, griechische Lebensmittel, Wein und Olivenöl im Tourismus stärker zu vermarkten und damit international bekannter zu machen. Davon könnten Landwirtschaft, regionale Produzenten und letztlich auch die defizitäre Handelsbilanz des Landes profitieren.

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