Ein Touristenpaar verpasste den Flug nach Thailand wegen Zugsverspätung. Das Gericht entschied zugunsten der Airline, da die Check-in Fristen nicht eingehalten wurden. Was Reisende wissen müssen.

Ein geplagtes Touristenpaar verpasste seinen Flug nach Thailand, weil die Anreise per Zug um 103 Minuten Verspätung hatte. Die beiden Reisenden waren zwar im Zug eingestiegen, kamen jedoch nicht pünktlich am Zielort an. Aufgrund dieser Verspätung verpassten sie den Check-in um fünf Minuten. Das Flugzeug hob ohne sie ab, was einen ärgerlichen und finanziell schmerzhaften Fauxpas zur Folge hatte. Solche Szenarien sind kein Einzelfall und zeigen, wie schnell Stress den Urlaubsbeginn verderben kann.

Rechtliche Folgen bei zu spätem Eintreffen

Die betroffenen Urlauber forderten eine Kostenerstattung, da der Reiseveranstalter auch die passenden Zugtickets verkauft hatte. Sie argumentierten, der Veranstalter sei für Zugsverspätungen haftbar zu machen. Ein überraschendes Urteil entschied jedoch gegen die Kläger. Sie müssen die entstandenen Kosten selbst tragen. Der Grund liegt in der Nichtbeachtung der Vorgaben des Reiseveranstalters. Anstatt drei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen zu sein, hatte das Paar nur zwei Stunden und dreißig Minuten als Zeitpuffer eingeplant. Dieser Mangel an Sicherheitsreserven wurde vor Gericht als entscheidendes Argument gewertet.

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Experteneinschätzung zu Ansprüchen

Rechtsanwältin Nicole Mutschke warnt eindringlich vor der Unterschätzung der notwendigen Anreisezeiten. Sie betont, dass es schwierig wird, Ansprüche erfolgreich durchzusetzen, wenn man die Zeitvorgaben missachtet. Das Versäumnis führt dazu, dass selbst objektive Hindernisse wie Zugausfälle nicht als Entschuldigung gelten. Die Verantwortung liegt beim Reisenden, die vom Anbieter kommunizierten Fristen strikt einzuhalten. Nur so bleibt man auf der sicheren Seite, falls es doch einmal zu unerwarteten Verzögerungen im Bahnverkehr kommt.

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Unterschiedliche Anforderungen der Airlines

Die empfohlenen Zeiten für das Erscheinen am Flughafen können stark variieren. Es ist daher unverzichtbar, die spezifischen Hinweise der Airline, des Reiseveranstalters und des Flughafens zu beachten. Generell gilt: Außerhalb des Schengen-Raums kommen zusätzliche Kontrollen hinzu. Zur Sicherheitskontrolle und zum Boarding kommt die Passkontrolle hinzu. Im schlimmsten Fall bedeutet dies, viermal in Warteschlangen zu stehen. Daher raten Experten, mindestens zwei bis drei Stunden vor dem Abflug am Check-in-Schalter zu sein.

Strategien für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Noch vorsichtiger sollten Reisende bei Flügen in Länder mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sein. Hier ist es prinzipiell ratsam, drei bis vier Stunden als Zeitpuffer einzuplanen. Diese zusätzliche Zeit hilft, unvorhergesehene Probleme wie lange Warteschlangen oder technische Probleme im Vorfeld zu bewältigen. Die strikte Einhaltung dieser Fristen ist die beste Versicherung gegen den Verlust des Urlaubs und der dafür gezahlten Gelder. Wer diese Zeiten einhält, schützt sich vor den hohen Kosten, die beim Verpassen eines Fluges entstehen können.