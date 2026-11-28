Eine 67-jährige Österreicherin konnte ihren Weiterflug von Istanbul nach Bangkok nicht antreten, weil Flecken in ihrem Reisepass entdeckt wurden. Turkish Airlines verweigerte die Beförderung, obwohl die persönlichen Daten unversehrt sind.

Manuela K. aus Österreich will nach Thailand fliegen, kommt aber nur bis Istanbul. Der Grund dafür versteckt sich ausgerechnet auf einigen leeren Seiten ihres Reise passes: Dort befinden sich Flecken.

Und die reichen offenbar aus, um ihren Traumurlaub platzen zu lassen. Auf diese Stellen im Reisepass hatte Manuela K. vermutlich nie besonders geachtet. Warum auch? Die 67-Jährige aus Traun in Oberösterreich hat eine große Asienreise geplant.

Advertisement

Advertisement

Thailand, Vietnam und Kambodscha stehen auf dem Programm. Zunächst läuft offenbar alles nach Plan. Manuela startet ihre Reise in Wien und fliegt nach Istanbul. Doch unmittelbar vor dem Weiterflug nach Bangkok kommt die böse Überraschung: Ein Mitarbeiter von Turkish Airlines lässt sie nicht mehr ins Flugzeug.