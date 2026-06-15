Reiseprobleme bei Uruguay vor WM-Auftaktspiel

Kurz vor dem ersten Gruppenspiel der uruguayischen Nationalmannschaft bei der WM Endrunde verursacht eine Flugverspätung Wirbel. Ein Fehler bei der Abfertigung führt zu einer um mehrere Stunden verzögerten Ankunft. Trainer Marcelo Bielsa bestreitet negative Auswirkungen auf die Vorbereitung.

Die uruguayische Fußballnationalmannschaft erlebt vor ihrem ersten Spiel der WM-Endrunde 2023 eine unerwartete Reiseverzögerung. Ursprünglich sollte das Team, das zum 15. Mal an einer WM-Endrunde teilnimmt, pünktlich zum Auftaktmatch in Gruppe H gegen Saudi-Arabien anreisen.

Doch einen Tag vor dem Anpfiff kam es zu erheblichen Problemen bei der Abfertigung, wie die Fifa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Mannschaft musste schließlich mit einer zweiten Maschine nach Florida gebracht werden, was zu einer Verspätung führte. Die Fifa erklärte, sie habe während der gesamten Verzögerung in engem Kontakt mit dem uruguayischen Verband gestanden. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Hinter den Kulissen entbrannte ein Streit über die Verantwortung für die Panne, wobei ein Verbandssprecher laut Medienberichten die Fifa dafür verantwortlich machte. Uruguays Trainer Marcelo Bielsa relativierte die Situation jedoch in der Pressekonferenz und betonte, dass die Verspätung keinerlei Auswirkungen auf die sportliche Vorbereitung gehabt habe. Die Pressekonferenz selbst war aufgrund der Verspätung um mehrere Stunden verschoben worden.

Interessanterweise ist dies nicht das erste Reiseproblem Uruguays bei einer WM: Der Verband teilte auf X einen alten Post von Diego Forlán aus dem Jahr 2010, in dem der ehemalige Stürmer über eine Flugverspätung einen Tag vor dem ersten Spiel bei der WM in Südafrika klagte. Das Team bezog sein Quartier im Mayakoba Training Centre südlich von Cancun. Nach dem Auftakt gegen Saudi-Arabien stehen die Gruppenspiele gegen Kap Verde in Miami Gardens und gegen Spanien in Zapopan auf dem Programm





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WM 2023 Uruguay Nationalmannschaft Flugverspätung Marcelo Bielsa

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