Reisestress am Flughafen: So vermeiden Sie den teuren Fauxpas

Ein verpasster Flug wegen Zugverspätung führte zu einem Gerichtsstreit. Erfahren Sie, wie viel Zeit Sie einplanen müssen, um Ärger und Kosten zu vermeiden, und wann ein Entschädigungsanspruch besteht.

Bevor die große Entspannung im Urlaub startet, steht meist noch etwas Stress an: Am Flughafen kann es schon einmal hektisch werden. Sollten Sie nicht genug Zeit eingeplant haben, hebt das Flugzeug im schlimmsten Fall ohne Sie ab.

Ein nicht nur ärgerlicher, sondern vor allem teurer Fauxpas. Wie viele Stunden Sie wirklich vor dem Abflug am Flughafen ankommen sollten und wann Sie sogar entschädigt werden können, erfahren Sie hier. Ein Touristenpaar verpasste den Check-in um fünf Minuten, weil der Zug zum Flug 103 Minuten Verspätung hatte. Die beiden konnten nicht in den Thailand-Urlaub abheben.

Ein Albtraum für jeden Reisenden. Das Paar verklagte den Reiseveranstalter auf Kostenerstattung, denn dieser hatte die Reise mitsamt den passenden Zugtickets verkauft und sollte daher bei Zugverspätungen haften. Doch das Urteil überraschte: Die Kläger müssen die Kosten selbst tragen, weil sie sich nicht an die Zeitvorgabe des Reiseveranstalters gehalten hatten. Anstatt wie vorgegeben drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, hatte das Paar nur zweieinhalb Stunden eingeplant und war somit zu spät dran.

Die Zeitangaben, wann Sie am Flughafen sein sollten, können unterschiedlich ausfallen. Beachten Sie daher unbedingt die Hinweise der Airline, des Reiseveranstalters und des Flughafens. Rechtsanwältin Nicole Mutschke erklärt: Falls Sie die Zeitangaben des Reiseveranstalters missachten und dadurch den Flug verpassen, wird es schwierig, Ansprüche erfolgreich durchzusetzen. Bei Flügen außerhalb des Schengen-Raums kommt zur Sicherheitskontrolle und zum Boarding noch die Passkontrolle dazu.

Im schlimmsten Fall heißt das also viermal anstehen. Daher sollten Sie mindestens zwei bis drei Stunden vor Abflug am Check-in-Schalter sein. Noch vorsichtiger sollten Sie bei Flügen in Länder mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sein. Hier ist es prinzipiell ratsam, drei bis vier Stunden als Zeitpuffer einzuplanen.

Wer pünktlich am Flughafen ist, aber trotzdem den Flug verpasst - etwa wegen Überbuchung oder langer Wartezeiten - kann unter Umständen Anspruch auf Entschädigung haben. Die EU-Fluggastrechteverordnung sieht bei Annullierung oder großer Verspätung Ausgleichszahlungen vor.

Allerdings gilt das nicht, wenn der Fluggast selbst schuld ist, also zu spät kommt. Daher ist es essenziell, die empfohlenen Check-in-Zeiten einzuhalten. Neben der rechtlichen Seite hilft auch die richtige Vorbereitung: Online-Check-in, Handgepäck statt Aufgabegepäck und die Nutzung von Fast-Lane-Diensten können Zeit sparen. Wer flexibel ist, kann auch zu weniger frequentierten Uhrzeiten fliegen - etwa früh morgens oder spät abends.

Letztlich gilt: Planen Sie großzügig und kommen Sie lieber eine Stunde zu früh als fünf Minuten zu spät. Der finanzielle Schaden und der Ärger sind es nicht wert. Denken Sie auch an unvorhergesehene Verzögerungen wie Staus, Bahnverspätungen oder lange Sicherheitskontrollen. Ein gutes Zeitmanagement ist der Schlüssel zu einem entspannten Reisebeginn.

Nutzen Sie die Zeit am Flughafen zum Beispiel für einen Kaffee oder um noch einmal die Reisevorbereitungen durchzugehen - so wird der Stress zur Vorfreude





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