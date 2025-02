Reiterberger auf Top-Niveau in Jerez, Sturz bremst Fortschritt

Markus Reiterberger zeigte bei den Superbike-Tests in Jerez beeindruckende Leistungen und lag auf dem Niveau von erfahrenen Fahrern wie Nicky Hayden, Stefan Bradl und Michael van der Mark. Ein Sturz durch eine gebrochene Umlenkung beendete jedoch die Tests für den BMW-Youngster.

Auf Rennreifen fuhr Markus Reiterberger bei den Superbike - Test s in Jerez auf dem Level von Nicky Hayden, Stefan Bradl und Michael van der Mark. Zufrieden ist der Althea- BMW -Youngster aber nicht. In der siebten Runde am Mittwochmorgen stürzte er wegen einer gebrochenen Umlenkung an der Schwinge und konnte mit verletztem rechten Arm nicht mehr weiterfahren. Die Test arbeit blieb im Team liegen. \«Am Mittag waren wir am Grübeln, was wir noch machen können.

Am Dienstag haben wir viel für das Hinterteil des Motorrades probiert, Schwinge, Umlenkung und Federung, heute haben wir uns auf die Front konzentriert. Als wir an der Gabel eine größere Änderung machten, war ich auf einen Schlag um 1,5 Sekunden schneller. Das Gefühl für den Vorderreifen konnten wir verbessern. Wir versuchten weichere Standrohre und ein etwas strafferes Setting. Jetzt kann ich tiefer in die Kurven und spüre dabei besser den Vorderreifen. Das ist genau das, was mir fehlt. Das Gefühl ist jetzt besser, jetzt kann ich aber die Linie nicht mehr halten. Ich muss am Kurveneingang enger hineinfahren, das müssen wir verbessern. Wenn wir das schaffen, sind wir wieder dabei.» \«Am Dienstag waren wir weit hinten, jetzt sind wir ein Stück näher dran. Mein Ziel ist, Schritt für Schritt zurückzufinden. Vor dem ersten Rennen haben wir noch vier Testtage, diese müssen wir nützen, damit wir dann dabei sind. Wir schauen uns jetzt die Daten an, was wir mit der anderen Gabel bewirkt haben und in welche Richtung wir für den nächsten Test gehen können.»





