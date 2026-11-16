Rekord-Auswanderung: Fast 97.000 Deutsche verlassen 2025 das Land

Im Jahr 2025 wanderten rund 97.000 Deutsche mehr aus als ein. Junge Hochqualifizierte und IT-Spezialisten verlassen die Heimat besonders oft, getrieben von Steuern und Politik.

Im Jahr 2025 verließen so viele deutsche Staatsbürger ihr Heimatland wie noch nie seit Einführung der offiziellen Statistik im Jahr 1954. Der Nettoverlust an Einwohnern betrug fast 97.000 Personen, was einer Verdopplung der Wanderungsverluste seit 2020 entspricht. Dieser dramatische demografische Wandel markiert einen historischen Tiefpunkt für die Bevölkerungsstruktur und verdeutlicht die wachsende Abwanderungsbewegung aus der Bundesrepublik.

Demografische Verteilung der Auswanderer

Die jüngere Bevölkerungsschicht ist bei der Abwanderung überproportional stark vertreten. Fast jeder zweite Auswanderer im Jahr 2025 gehörte zur Altersgruppe zwischen 20 und 39 Jahren. Innerhalb dieser Gruppe entfielen allein auf die Altersspanne von 25 bis 39 Jahren rund 103.000 Personen. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel aller Ausreisenden aus dieser jungen, arbeitsfähigen Demografie stammt und das Land verließ.

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Die genaue Anzahl der Ausreisenden insgesamt liegt bei rund 134.700 Personen, was einem Anteil von knapp 47 Prozent an der Gesamtzahl der Auswanderer entspricht. Diese Konzentration auf junge Erwachsene verstärkt die Sorge um den Fachkräftemangel, da diese Altersgruppe traditionell den größten Beitrag zur Wirtschaftskraft und zur sozialen Sicherungssysteme leistet. Die statistischen Daten belegen somit eine selektive Abwanderung.

Hochqualifizierte und IT-Spezialisten als Hauptzielgruppe

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass unter den Auswanderern ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Hochqualifizierten zu finden ist. Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) hebt hervor, dass Beschäftigte aus den Bereichen Unternehmensführung, -organisation sowie Informations- und Kommunikationstechnik besonders häufig das Land verlassen.

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Aus dem Sektor der Informations- und Kommunikationstechnik kamen 7,5 Prozent der untersuchten ausgewanderten Beschäftigten. Im Vergleich dazu ist dieser Anteil unter allen Beschäftigten in Deutschland deutlich niedriger. Dieser Unterschied verdeutlicht, dass die IT-Branche überproportional von der Abwanderung betroffen ist. Die spezifische Branchenverteilung zeigt eine klare Tendenz zur Abwanderung von technisch versierten Fachkräften.

Eine weitere relevante Erhebung, das German Emigration and Remigration Panel Study (GERPS), untersuchte deutsche Staatsbürger, die zwischen 2017 und 2018 ins Ausland zogen. Das Ergebnis war eindeutig: 75,5 Prozent der Befragten verfügten über einen akademischen Berufsabschluss. Zum Vergleich: In der Kontrollgruppe, die in Deutschland verblieb, lag der Anteil der Akademiker lediglich bei 24,7 Prozent. Dieser massive Unterschied unterstreicht die Bildungsdifferenz der Abwanderer.

Auch im Gesundheitswesen ist ein ähnlicher Trend erkennbar. Wissenschaftler haben für Ärzte und andere Beschäftigte im medizinischen Bereich ebenfalls einen Nettoverlust durch Auswanderung berechnet. Dieser Verlust an medizinischem Fachpersonal könnte langfristige Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit im Gesundheitssystem haben. Die Abwanderung von Ärzten ist somit ein zentrales Problem für den Sektor.

Freiberufler und politische sowie steuerliche Gründe

Die Bereitschaft zur Auswanderung ist auch bei Freiberuflern hoch. Eine aktuelle Untersuchung des Portals Freelancermap zeigt, dass 49 Prozent der Befragten erwägen, Deutschland zu verlassen. Darüber hinaus planen 14 Prozent der Befragten bereits konkret einen Umzug ins Ausland. Diese Zahlen belegen eine erhebliche Unzufriedenheit in dieser Berufsgruppe.

Wer bereits ausgewandert ist oder einen Umzug plant, nennt spezifische Gründe für die Entscheidung. Steuerliche Vorteile sind mit 52 Prozent der Nennungen das häufigste Motiv. Zudem sind bessere Lebensbedingungen mit 51 Prozent ein wichtiger Faktor. Diese beiden Punkte dominieren die individuellen Beweggründe der Abwanderer und spiegeln ökonomische und qualitative Lebensaspekte wider.

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Neben ökonomischen Aspekten spielen auch politische und gesellschaftliche Umstände eine Rolle. 45 Prozent der Befragten verwiesen auf politische Gründe für ihre Auswanderung. Zudem nannten 41 Prozent weniger Bürokratie als positiven Faktor im Zielland. Diese Kombination aus steuerlichen Anreizen und regulatorischer Entlastung ist ein wesentlicher Treiber der Abwanderung.

Beliebteste Zielorte in Europa und Nordamerika

Spanien ist mit 9.676 Fortzügen das beliebteste Ziel für deutsche Auswanderer. Dahinter folgen die USA mit 8.860 Personen und Frankreich mit 5.748 Fortzügen. Die geografische Verteilung zeigt, dass europäische Nachbarländer und die USA die Hauptziele der Abwanderung darstellen. Diese Länder bieten sowohl kulturelle Nähe als auch wirtschaftliche Perspektiven.

Österreich bleibt weiterhin ein sehr beliebtes Zielland für Deutsche. Anfang 2025 lebten dort fast eine Viertelmillion deutscher Staatsbürger. Diese hohe Anzahl an bereits ansässigen Deutschen aus Deutschland zeigt die starke Bindung zwischen den beiden Ländern. Die nahe Grenze und die sprachlichen Gemeinsamkeiten erleichtern den Umzug.

Die Entwicklung der Auswanderungszahlen seit 2020 zeigt eine klare Steigerung. Der Wanderungsverlust hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht. Diese exponentielle Zunahme erfordert politische Aufmerksamkeit und möglicherweise Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen. Die Demografie wird sich ohne Gegenmaßnahmen weiter verändern.