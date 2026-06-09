Rekord-Deal: Real Madrid und Emirates verlängern bis 2031 - 100 Millionen Euro pro Jahr

Real Madrid hat den lukrativsten Trikot-Sponsoringvertrag der Welt abgeschlossen. Das Flugunternehmen Emirates zahlt bis 2031 fast 100 Millionen Euro jährlich. Gesamteinnahmen: knapp eine halbe Milliarde Euro. Der Vertrag markiert das längste Trikotsponsoring der LaLiga-Geschichte.

Real Madrid hat einen historischen Rekord -Deal mit seinem langjährigen Trikotsponsor Emirates bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit wurde vorzeitig bis zum Jahr 2031 verlängert. Laut spanischen Medienberichten steigt die jährliche Zahlung des Flugunternehmens auf fast 100 Millionen Euro - das ist der lukrativste Trikot- Sponsoring vertrag im Weltfußball.

Insgesamt wird Real Madrid bis zum Vertragsende voraussichtlich knapp eine halbe Milliarde Euro erhalten. Damit unterstreichen die Königlichen ihre außergewöhnliche wirtschaftliche Stärke und Marktposition. Die offizielle Mitteilung des Vereins betont die historische Bedeutung dieser Partnerschaft: "Real Madrid und Emirates haben ihre Zusammenarbeit verlängert und damit sichergestellt, dass die weltweit größte internationale Fluggesellschaft bis 2031 Hauptsponsor des Vereins bleibt. Dies besiegelt eine Beziehung, die sich über fast zwei Jahrzehnte erstrecken wird.

" Emirates ist seit 2011 Partner von Real Madrid und seit 2013 als Trikot-Hauptsponsor tätig. Die Verlängerung markiert laut Klub einen "bedeutenden Meilenstein", da es sich um das am längsten bestehende Trikotsponsoring in der Geschichte der spanischen LaLiga handelt. Die Fluggesellschaft wird nicht nur auf den Trikots der Männermannschaft werben, sondern auch bei der Frauenmannschaft, den Nachwuchsteams und den Basketballmannschaften.

Vereinspräsident Florentino Pérez zeigte sich begeistert: "Diese Vereinbarung ist eine Allianz, die eine ganz besondere Beziehung widerspiegelt, die wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Wir haben gemeinsam eine der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte erlebt - und tun dies auch weiterhin.

" Trotz der finanziellen Rekordeinnahmen befindet sich Real Madrid sportlich in einer schwierigen Phase. In den vergangenen beiden Spielzeiten blieb der Klub ohne großen Titel - eine ungewohnte Situation für den Rekordmeister. Der letzte große Erfolg war der Gewinn der Champions League 2022. In der kommenden Saison wollen die Königlichen jedoch wieder angreifen: sowohl national in der spanischen Meisterschaft als auch international in der Champions League.

Die Millionenzahlungen von Emirates sollen helfen, den Kader weiter zu verstärken. Pérez hat bereits namhafte Neuzugänge angekündigt. Denzel Dumfries (30, Inter Mailand) und Ibrahima Konaté (27, Liverpool) haben bereits unterschrieben.

Zudem sollen Nico Paz (21, Como) und ein weiterer Mega-Transfer folgen. Die Fans hoffen auf eine Rückkehr zu alter Stärke. Die finanziellen Mittel sind jedenfalls vorhanden - Real Madrid kann sich die besten Spieler der Welt leisten





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