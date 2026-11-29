Am Marianengraben haben Geologen Überreste eines explosiven Vulkanausbruchs in mehr als 6000 Meter Tiefe gefunden. Es handelt sich um die tiefste bekannte Unterwasser-Eruption.

Am Marianengraben haben Geologen Überreste eines explosiven Vulkanausbruchs in mehr als 6000 Meter Tiefe gefunden. Es handelt sich um die tiefste bekannte Unterwasser-Eruption.ist der tiefste Punkt der Erdoberfläche – knapp 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel.

Es entstand, als vor rund 52 Millionen Jahren die Pazifische Erdplatte mit der Philippinen-Platte kollidierte und in die Tiefe gedrückt wurde. An solchen Zonen markieren normalerweise vulkanische Inselbögen und Krustenzonen die tektonische Plattengrenze. Doch beim Marianengraben sind diese Merkmale nicht typisch, stattdessen haben Wissenschaftler Hinweise auf einen Ausbruch gefunden.in der Nähe des Challenger-Tiefs zu erkunden.

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„Unser Ziel war es, die Kruste und den oberen Mantel im südlichen Teil des Challenger-Tief-Fore-Arcs zu beproben“, erklärt das Team. Dafür entnahm der Tauchroboter Jason/Medea Gesteinsproben aus bis zu 6800 Meter Tiefe, seiner maximalen Tauchtiefe. Topografie des Fore-Arc-Gebiets am Marianengraben und Querschnitt durch das Profil im südlichen Bereich des Tiefseegrabens . Als die Geologen die Gesteinsproben aus dem westlichen Teil ihres Untersuchungsgebiets analysierten, zeigte sich Unerwartetes: Einige Gesteine aus mehr als 6000 Meter Tiefe waren Ablagerungen eines explosiven unterseeischen Vulkanausbruchs.