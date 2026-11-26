Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche hat das Oberlandesgericht Köln einer 60 Jahre alten Frau insgesamt 550.000 Euro Entschädigung zugesprochen. Die Frau wurde jahrelang im Erzbistum Köln von einem katholischen Priester vergewaltigt.

Das Erzbistum Köln muss eine hohe Strafe wegen sexuellen Missbrauchs zahlen. Mit dem Urteil korrigierte das Oberlandesgericht eine Entscheidung des Landgerichts Köln aus dem Juli vergangenen Jahres.

Das Landgericht hatte die gegen das Erzbistum gerichteten Schmerzensgeldansprüche zurückgewiesen, weil der Missbrauchstäter bei der Betreuung eines Pflegekinds außerhalb des Diensts und nicht als Priester gehandelt habe. Diese Sichtweise wurde scharf kritisiert. Auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki erklärte, ein katholischer Priester habe nie einfach Feierabend. Die 60-Jährige hatte bereits 360.000 Euro erhalten, die nun verrechnet werden.

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Damit erhält sie weitere 190.000 Euro zuzüglich Zinsen. Geklagt hatte die Frau auf 830.000 Euro. Der Fall von Melanie F. aus dem Erzbistum Köln gilt als besonders schwerwiegender Fall von Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche. Sie lebte als früheres Heimkind mit Billigung des Erzbistums Köln in den 80er Jahren als Pflegekind bei dem katholischen Seelsorger.