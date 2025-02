Rekord-Touristen in Bayern: Die Branche steht vor dem Aus

Bayern feiert einen neuen Rekord bei den Übernachtungszahlen, doch viele Betriebe kämpfen mit hohen Kosten und Personalmangel. Der DEHOGA Bayern warnt vor einem Massensterben in der Tourismusbranche.

Bayern feiert einen neuen Rekord bei den Übernachtungszahlen . Ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wird als Beweis für den unermüdlichen Einsatz der Tourismus branche im Freistaat gewertet. Doch neben diesem positiven Rekord meldet die bayerische Tourismus branche auch einen negativen Rekord zu vermelden: Im vergangenen Jahr mussten im Freistaat 4500 Betriebe schließen – so viele wie nie zuvor.

'Am Ende des Tages lohnt es sich kaum', Trotz der steigenden Übernachtungszahlen haben viele Betriebe große Probleme. Die Gründe liegen teils in erheblichen Kostensteigerungen. Energie, Personal, Lebensmittel oder Handwerkerleistungen – alles wird teurer. Die hier geforderten höheren Preise könnten an die Kunden oft nicht entsprechend weitergegeben werden. Auch der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern ist trotz des neuen Übernachtungsrekords pessimistisch. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer hätten kein Problem, Gäste zu bekommen, so Verbands-Präsidentin Angela Inselkammer. Ihre Läden seien voll. Doch am Ende des Tages lohne sich das Geschäft für viele trotzdem kaum noch – oder gar nicht mehr. 'Und das ist wirklich schlimm', so Inselkammer. Vor allem in der Gastronomie würden viele Betriebe mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Lage sei sehr ernst: 'Den meisten Betrieben steht das Wasser bis zum Hals', so die DEHOGA Bayern Chefin. Nach wie vor sei es auch sehr schwer, ausreichend Personal zu finden. Viele Betriebe müssen diese Lücke irgendwie schließen, oft durch kürzere Öffnungszeiten oder durch Mehrarbeit. Das Ergebnis ist oft: Erschöpfung, Ermüdung und wenig Ertrag. In dieser Gemengelage hätten sich viele entschlossen, für immer zu schließen. 4.500 Geschäftsaufgaben, vor allem von Familienbetrieben auf dem Land, das sei ein neuer, trauriger Rekord. Die DEHOGA Bayern fordert daher zusammen mit Bayerns Tourismusministerin deutlich bessere Rahmenbedingungen für die Tourismusbranche. Vor allem weniger Bürokratie, außerdem flexiblere Arbeitszeiten für die Mitarbeiter und eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer. 95 Prozent der Unternehmen seien Familienbetriebe und häufig Gastgeber, die ihr Geschäft seit Generationen betreiben. Tourismus sei wichtig für die Lebensqualität in Bayern; auch viele Firmen würden sich gerade deswegen im Freistaat ansiedeln. Auffällig an der Tourismusbilanz 2024 sind die zum Teil stark steigenden Zahlen von Gästen aus dem Ausland. Der größte Zuwachs wurde mit einem Plus von 60,4 Prozent bei Gästen aus China verzeichnet. Mit 1,1 Millionen Gästen sind zudem die USA wieder das wichtigste Land im internationalen Tourismus für Bayern. Gefolgt von Österreich mit ebenfalls über einer Million registrierter Ankünfte. Anschließend folgen die Niederlande, Schweiz und Italien, alle mit steigenden Beherbergungszahlen





BR24 / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tourismus Bayern Übernachtungszahlen Rekord Kosten Personalmangel Gastronomie DEHOGA Krise

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trumps Migrationspolitik: An der Grenzstadt Tijuana verstärken die Amerikaner die Grenze und die Touristen machen SelfiesMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

FC Bayern München live im Ticker: Kane bringt die Bayern durch Foulelfmeter in FührungHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Borussia M’gladbach - FC Bayern München live am 11/01/2025. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Weiterlesen »

Kann Vechta wieder die Bayern ärgern?: Bayern-Star trifft auf Jugend-FreundWenn einer weiß, wie man Edwards stoppt, dann er: Vechtas Brandon Randolph. In der BBL sorgte Vechta in der Hinrunde für die erste Heimniederlage der Bayern.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »