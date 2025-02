Rekord-Übernachtungen im deutschen Tourismus: Camping und Ferienwohnungen boomt

Trotz schlechter Wirtschaftslage erreicht der deutsche Tourismus im Jahr 2024 neue Höhen. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienwohnungen verzeichnen Rekordzahlen. Ausländische Gäste steigen an, während Campingplätze besonders stark wachsen.

Die deutsche Tourismus branche erlebte im Jahr 2024 einen Rekord hoch, trotz einer schwierigen Wirtschaft slage. Hotels, Pensionen, Camping plätze und andere Beherbergungsbetriebe verzeichneten insgesamt 496,1 Millionen Gäste übernachtungen . Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass dies 1,9 Prozent mehr als im Jahr 2023 und 0,1 Prozent mehr als im bisherigen Rekord jahr 2019 entspricht.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) bezeichnete diese Entwicklung als neuen Meilenstein und hob hervor, dass Deutschland als Reiseland seine Anziehungskraft wiedergefunden hat. DTV-Präsident Reinhard Meyer betonte zwar den Erfolg, aber blickte auch auf die Herausforderungen der Branche. Dazu gehört das veränderte Reiseverhalten. Im Vergleich zu 2019 stiegen die Übernachtungen von ausländischen Gästen zwar um 5,4 Prozent auf 85,3 Millionen, blieben aber dennoch 5,1 Prozent niedriger. Unter den verschiedenen Beherbergungsbetrieben, haben sich die Betriebe der Hotellerie – also Hotels, Gasthöfe und Pensionen – noch nicht vollständig erholt. Sie verzeichneten 2,2 Prozent weniger Übernachtungen als im Jahr 2019. Stattdessen konnten die Ferienunterkünfte und Campingplätze ihre Übernachtungszahlen deutlich steigern. Während die Ferienunterkünfte das Niveau von 2019 leicht übertrafen (+2,6 Prozent), konnten die Campingplätze ihre Übernachtungen im Vergleich zu 2019 sogar deutlich steigern (+19,9 Prozent). Die sonstigen tourismusrelevanten Unterkünfte - das sind Vorsorge- und Rehabilitationsklinken und Schulungsheime - lagen bei den Übernachtungen 3,8 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Besonders im Dezember zeigte sich der Trend der Tourismusbranche positiv. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten insgesamt 31,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, was einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Dezember 2023 entspricht. Im Vergleich mit dem Dezember des Vorkrisenjahres 2019 lagen die Übernachtungszahlen um 0,3 Prozent höher





