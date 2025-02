Rekordanstieg an rechtsextremen Straftaten in Deutschland

Die Zahl der registrierten rechtsextremen Straftaten in Deutschland erreichte 2024 einen neuen Höchststand von 41.406 Delikten. Der Anstieg verdeutlicht die wachsende Bedrohung durch Rechtsextremismus im Land.

Schon 2023 registrierte das Bundeskriminalamt einen Höchststand an rechtsextremen Straftaten . Nun steigt die Zahl erneut massiv. Die Linken-Abgeordnete Petra Pau fürchtet, dass sich Gewalttäter zunehmend in ihrem Handeln legitimiert fühlen. Die Zahl der registrierten rechtsextremen Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Vorläufige Zahlen der Behörden gehen von 41.406 Delikten aus, so vielen wie noch nie.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Petra Pau hervor, aus der die 'taz' zitierte. 2023 hatte es mit knapp 29.000 Fällen bereits einen Rekord gegeben, die Zahl stieg nun also abermals deutlich an. Demnach waren unter den Fällen aus dem Jahr 2024 auch 1443 Gewalttaten - ebenfalls ein Rekord. Die Zahlen könnten sich durch Nachmeldungen noch erhöhen. Schon die bisherigen Zahlen sind aber ein Höchstwert seit 2001, seitdem das Bundeskriminalamt (BKA) darüber eine Statistik führt. Schon 2023 hatte das BKA einen Höchststand an rechtsextremen Straftaten registriert. Damals wurde gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Anstieg um 23,21 Prozent auf 28.945 Fälle gemeldet. Noch 2021 lag die Zahl knapp unter 22.000. Die scheidende Linken-Abgeordnete Pau sprach in der Zeitung von einem 'erschreckenden Aufwärtstrend'. In den vergangenen Jahren sei 'viel zu wenig passiert'. Der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser sei ein 'zahnloser Tiger geblieben', sagte die scheidende Bundestags-Vizepräsidentin. Dazu komme 'Stimmungsmache', auch der Regierung, gegen Geflüchtete und Migranten. 'So fühlen sich rechte Gewalttäter zunehmend in ihrem Handeln legitimiert'





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rechtsextremismus Straftaten Rekordanstieg Bundeskriminalamt Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

Warnung für Reisende nach Deutschland: Sicherheitsrisiken und Reiseratschläge für die TürkeiDie Auswärtige Amt gibt Reisenden nach Deutschland wichtige Sicherheitswarnungen für die Türkei aus. Betroffene sollten Demonstationen und Menschenansammlungen meiden. Die Türkei verhängt willkürliche Festnahmen, Ausreisesperren und Einreiseverbote an deutscher Staatsangehörige, auch aufgrund von weit zurückliegenden Tatvorwürfen oder bloßen Äußerungen in sozialen Medien, die in Deutschland als zulässig gelten. Auch die Teilnahme an Demonstrationen in Deutschland kann in der Türkei zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Die Türkei führt umfangreiche Listen von Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Ziel von Strafverfolgungsmaßnahmen werden können.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Anstieg von Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger in DeutschlandStraftaten gegen Amts- und Mandatsträger haben in Deutschland im vergangenen Jahr erneut deutlich zugenommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte bis Ende Dezember 2024 insgesamt 4.923 solcher Taten, ein Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner sieht in der „permanenten Hetze gegen demokratische Institutionen“ einen treibenden Faktor für die zunehmende Gewalt.

Weiterlesen »

'Alarmierende Zahlen': Antisemitische Straftaten in Deutschland auf hohem NiveauSeit dem Hamas-Überfall auf Israel und dem daran anschließenden Gaza-Krieg erlebt der Hass auf Juden in Deutschland einen sprunghaften Anstieg. Die Ermittler ordnen die antisemitischen Straftaten vor allem zwei Ideologien zu.

Weiterlesen »