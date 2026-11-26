Für 2026 standen der Bundeswehr 108 Milliarden Euro bereit. Doch laut einem Bericht bleiben 14 Milliarden Euro ungenutzt liegen.

Die Bundeswehr liegt beim Personalaufbau aktuell leicht über dem Soll. Sollte der Trend anhalten, sieht Verteidigungsminister Pistorius keinen Anlass für eine Reaktivierung des Wehrdienstes. Zum Monatsende zählt die Truppe laut Verteidigungsministerium rund 191.000 Soldat*innen.

Bis 2035 soll die Bundeswehr auf bis zu 270.000 Soldat*innen anwachsen. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie“ unter Berufung auf interne Berechnungen berichtet, bleiben bis Ende 2026 rund 14 Milliarden Euro ungenutzt liegen. Insgesamt standen für dieder Streitkräfte in diesem Jahr rund 108 Milliarden Euro bereit. Diese Summe setzt sich aus etwa 82,7 Milliarden Euro im regulären Haushalt aber grünes Licht geben.