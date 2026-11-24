Von der höchsten Lage im Schwarzwald bis tief unter Tage in Recklinghausen: Entdecken Sie die extremsten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Deutschlands Weihnachtsmärkte bieten weit mehr als nur traditionelle Kulinarik und handgefertigte Dekoration. Sie spielen mit den Grenzen der Geografie und der Höhe, indem sie Besucher an extreme Standorte locken. Von den höchsten Gipfeln des Schwarzwalds über tiefste Bergwerke bis hin zu abgelegenen Nordseeinseln finden Enthusiasten einzigartige festliche Atmosphären.

Diese Vielfalt an Erfahrungen macht es zu einer Herausforderung, die einzelnen Rekorde zu identifizieren, da unterschiedliche Institutionen und lokale Historiker jeweils andere Kriterien anwenden. Die folgende Übersicht stellt die extremsten Standorte vor, die durch ihre besondere Lage, ihre historische Einordnung oder ihre geografische Position herausstechen.

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Die höchsten und tiefsten Märkte

Der Schönwälder Weihnachtsmarkt im Schwarzwald positioniert sich als Deutschlands wohl höchster Markt auf einer Höhe von rund 1000 Metern. Auf dieser beeindruckenden Höhe bieten mehr als 40 Stände Besuchern Weihnachtsdekoration, Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und Glühwein. Eine besondere Einschränkung gilt jedoch für die Besucherfrequenz: Der Markt findet nur alle zwei Jahre statt und wechselt sich rhythmisch mit dem Weihnachtsmarkt im benachbarten Schonach ab.

Im drastischen Gegensatz dazu liegt Deutschlands wohl tiefster Weihnachtsmarkt rund 17 Meter unter der Erde. Dieser besondere Markt befindet sich im Trainingsbergwerk in Recklinghausen. Vor der Kulisse der Bergbaugeschichte bieten zahlreiche Buden Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten an. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Besucher einen Helm tragen. Wer keine der heiß begehrten Tickets für die Untertage-Veranstaltung ergattern kann, findet über Tage dennoch Weihnachtsstände.

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Geografische Extreme: Norden und Süden

Der nördlichste Weihnachtsmarkt Deutschlands befindet sich auf der Insel Sylt. Der Lister Weihnachtsmarkt kombiniert dabei Outdoor- und Indoor-Elemente, da er in der Kurverwaltung abgehalten wird. Draußen genießen die Gäste winterliche Speisen und warme Getränke, während drinnen Kunsthandwerk und weitere weihnachtliche Angebote zu finden sind. Für Kinder sind zudem Bastelaktionen und Weihnachtsgeschichten in der Bücherei vorgesehen.

Im südlichen Allgäu findet der Oberstdorfer Advent statt, der als südlichster Weihnachtsmarkt Deutschlands gilt. Der Markt findet unter anderem im Kurpark von Oberstdorf statt und präsentiert sich dort vor einer traumhaften Bergkulisse. Ein festlich geschmücktes Hüttendorf bietet Glühwein und andere Leckereien. Traditionelle Musik und ein überdimensionaler Adventskranz runden das Angebot ab.

Der westlichste und östlichste Markt

In diesem Jahr führt der Gangelter Weihnachtsmarkt in Gangelt die Liste der westlichsten Märkte an. Gangelt ist eine Gemeinde im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg, die direkt an der Grenze zu den Niederlanden liegt. Der kleine Weihnachtsmarkt ist rund um das Neue Rathaus im Ortskern angesiedelt. Er bietet Besuchern kulinarische Köstlichkeiten und eine kleine Auswahl an Kunsthandwerk.

Im Osten markiert der Schlesische Christkindelmarkt zu Görlitz die Grenze. In der festlich geschmückten Altstadt erwarten die Besucher eine Eisbahn sowie eine Eisstockbahn. Zudem gibt es ein Kinderkarussell, kulinarische Spezialitäten und Bastelangebote. Gemeinschaftliches Advents- und Christkindelbrauchtum prägt hier das Bild der Stadt.

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Historische Rekorde und Kontroversen

Beim ältesten Weihnachtsmarkt scheiden sich die Geister zwischen Dresden und Bautzen, da beide Orte einen Rekord für sich beanspruchen. Das Rekord-Institut für Deutschland erklärte den seit 1434 abgehaltenen Dresdner Striezelmarkt im Jahr 2015 zu Deutschlands ältestem beurkundeten Weihnachtsmarkt. Auf dem Striezelmarkt bieten mehr als 200 Händler sächsisches Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten an. Dazu kommen Schauwerkstätten des erzgebirgischen Kunsthandwerks und der berühmte Dresdner Christstollen.

Der Bautzner Wenzelsmarkt gilt dagegen als Deutschlands ältester in einer Chronik genannter Weihnachtsmarkt. Diese Differenzierung zwischen urkundlicher Bestätigung und chronikalischer Erwähnung sorgt für anhaltende Diskussionen unter Historikern und Besuchern. Beide Märkte stehen exemplarisch für die tiefe Verwurzelung der Weihnachtsmarktkultur in Deutschland, wobei die Dresden und Bautzen jeweils unterschiedliche historische Schwerpunkte setzen.