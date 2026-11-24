Behörden warnen in Kalifornien vor der stärksten Sturmflut seit 1983. Der Flughafen San Francisco ist bedroht. Reisepläne für Thanksgiving sollten überdacht werden.

Der US-Bundesstaat Kalifornien bereitet sich auf eine historische Überschwemmungswelle an seinen Küsten vor. In der Bucht von San Francisco wird für Mittwoch eine Flut von rund einem Meter über dem Normalwert erwartet. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Januar 1983, wie der Meteorologe Dial Hoang vom Wetterdienst NWS der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Experten befürchten Überflutungen tiefgelegener Gebiete, die bis hin zum Flughafen der Großstadt reichen könnten.

Astronomische Gezeiten lösen Rekordwelle aus

Die erwartete Rekordflut resultiert aus einer einzigartigen Konstellation von Erde, Mond und Sonne, die zu außergewöhnlich starken Gezeiten führt. Zusätzlich tragen höhere Oberflächentemperaturen des Meeres zur Verstärkung der Wellen bei. Diese Kombination aus astronomischen Kräften und klimatischen Faktoren schafft ein hohes Risiko für massive Überschwemmungen in küstennahen Gebieten. Die Behörden betonen, dass es sich nicht um ein alltägliches Wetterereignis handelt, sondern um eine extreme naturbedingte Herausforderung.

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Behördenwarnung und politische Stellungnahme

Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Reisepläne für das lange Wochenende rund um den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag zu überdenken. Die Lage sei extrem ernst, warnte San Franciscos Bürgermeister Daniel Lurie. Die Bewohner sollten nicht unbedingt notwendige Reisen absagen. Lurie betonte, dass entlang der Bucht von San Francisco Überschwemmungen niedriggelegener Straßen drohen. Die städtischen Behörden koordinieren eng mit dem Wetterdienst, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und potenzielle Schäden an der Infrastruktur so gering wie möglich zu halten.

Gefahrenlage im Süden Kaliforniens

Entlang der kalifornischen Küste ist nach Angaben des Wetterdienstes NWS bis einschließlich Sonntag mit hohen Wellen und Gefahr an den Stränden zu rechnen. Im Süden Kaliforniens muss mit plötzlichen Wellen gerechnet werden, die Menschen vom Strand ins Wasser reißen könnten. Auch auf Straßen und Parkplätzen in Küstennähe drohen Überschwemmungen. Der NWS mahnt eindringlich: Haben Sie stets ein Auge aufs Meer. Wellen können viel schneller auflaufen als gedacht, gehen Sie nicht davon aus, dass trockene Stellen sicher sind. Diese Warnung zielt darauf ab, Touristen und Anwohner vor unerwarteten Gefahren zu schützen.

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Vergleich mit der Katastrophe von 1983

Beim bisher schlimmsten Hochwasser in Kalifornien im Januar 1983 war die Flut bis auf rund 2,6 Meter gestiegen. Auch damals fiel die Rekordflut mit Unwettern in Folge von El Niño zusammen. Die Auswirkungen waren katastrophal, wie Meeresforscher Reinhard Flick von der University of California beschreibt. Er erinnert sich, dass die Hölle brach los, vor der Küste meterhohe Wellen donnerten und die höchste Flut des Jahres verzeichnet wurde. Die Schäden beliefen sich damals auf Hunderte Millionen Dollar. Diese historischen Vergleiche unterstreichen die Schwere der aktuellen Warnungen und die potenziellen langfristigen Folgen für die Region.

Auswirkungen auf den Alltag und den Tourismus

Die bevorstehende Flutwelle hat direkte Auswirkungen auf den täglichen Verkehr und den Tourismus in der Region. Der Flughafen San Francisco als zentraler Verkehrsknotenpunkt steht im Fokus der Sicherheitsüberlegungen. Reisende sollten ihre Flugpläne frühzeitig prüfen und mit Verspätungen oder Absagen rechnen. Lokale Unternehmen in tiefliegenden Gebieten werden aufgefordert, Vorkehrungen zu treffen, um Wasserschäden an Lagern und Geschäftsräumen zu vermeiden. Die Wirtschaft in der Bay Area könnte durch die Unterbrechung des Verkehrs und des Tourismus vorübergehend beeinträchtigt werden.

Langfristige Klimafaktoren und Anpassung

Die Kombination aus astronomischen Gezeiten und höheren Meerestemperaturen deutet auf die zunehmende Anfälligkeit der Küstenregionen für extreme Wetterereignisse hin. Experten zufolge sind Überschwemmungen tief gelegener Gebiete bis hin zum Flughafen der Großstadt möglich, was langfristige Infrastrukturmaßnahmen erfordert. Die Erfahrung von 1983 zeigt, dass solche Ereignisse verheerende Folgen haben können, wenn sie nicht ernst genommen werden. Die Behörden in Kalifornien ziehen Lehren aus der Vergangenheit, um besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein, die durch Klimaveränderungen und natürliche Zyklen verstärkt werden.