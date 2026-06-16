Rekordhalter: Die italienische Komödie mit 28 offiziellen Remakes

Italienische Komödie wird weltweit häufig neu verfilmt, 28 offizielle Remakes ergeben Weltrekord

Kaum ein Film wurde so oft neu verfilmt wie diese italienische Komödie . Mit 28 offiziellen Remake s schaffte es der Streifen sogar ins Guinness-Buch der Rekorde.

Der Film "Perfetti Sconosciuti" aus dem Jahr 2016 entwickelte sich schnell zu einem internationalen Erfolg. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Freund*innen, die bei einem gemeinsamen Abendessen beschließen, alle eingehenden Nachrichten und Anrufe offen miteinander zu teilen. Was als harmloses Spiel beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einem emotionalen Chaos voller Geheimnisse und Enthüllungen. Das universelle Thema traf offenbar weltweit einen Nerv.

Deshalb entstanden in zahlreichen Ländern eigene Versionen der Komödie - von Europa über Asien bis nach Lateinamerika. In Ländern wie Spanien, Griechenland, Armenien, China, Südkorea, Indien, Japan, Mexiko und Vietnam entstanden jeweils eigene Fassungen der Geschichte. Dabei wurden ausdrücklich keine Literaturverfilmungen berücksichtigt, sondern ausschließlich Neuinterpretationen eines bereits existierenden Films. Immer mal wieder schaffen es Remakes, die Originalfilme in der Qualität zu übertreffen.

Ein Beispiel dafür ist die deutsche Version von 2019 unter dem Titel "Das perfekte Geheimnis". Regisseur Bora Dagtekin versammelte dafür ein hochkarätiges Ensemble mit Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz. Der Film lockte mehr als fünf Millionen Zuschauer*innen in die Kinos und wurde zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres 2019. Der enorme Erfolg zeigt, warum "Perfetti Sconosciuti" bis heute als außergewöhnliches Phänomen der Filmgeschichte gilt.

Kaum ein anderer Stoff ließ sich so problemlos auf unterschiedliche Kulturen übertragen - und genau das macht ihn zum Rekordhalter unter den Film-Remakes





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