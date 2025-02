Rekordhalter im Bundestag: Wer hat am häufigsten gesprochen?

Die Parlamentsstatistik des 20. Deutschen Bundestages zeigt, wer in der letzten Legislaturperiode am häufigsten im Plenarsaal gesprochen hat. Neben den Rekordhaltern finden sich auch Namen von Abgeordneten, die in dieser Zeit keine Rede im Plenum gehalten haben.

Der Bundestag steht kurz vor der Auflösung und einer neuen Wahl. In der vergangenen Legislaturperiode gab es einige beeindruckende Rekordhalter im Plenarsaal . So hat ein Abgeordnete r in dieser Wahlperiode so oft im Plenarsaal gesprochen wie kein anderer. Insgesamt 122 Mal stand er an diesem Rednerpult. Die Parlamentsstatistik des 20. Deutschen Bundestag es, die dem Tagesspiegel vorliegt, belegt dies. Mit 120 Reden folgt auf Rang zwei ein weiterer Abgeordnete r.

Dieser 74-jährige Abgeordnete stammt aus Sachsen-Anhalt und ist seit 2022 Fraktionslos. Zuvor gehörte er der AfD-Fraktion an. In den 1970er und 1980er Jahren war er als Mitglied in anderen politischen Parteien aktiv. Weitere Spitzenreiter sind Helge Lindh (SPD) aus NRW, mit 109 Reden. Volker Ullrich (CSU) folgt mit 107 Reden. Nina Scheer (SPD) kommt auf Rang 5 (93 Reden), gefolgt von Clara Bünger (Linke) auf Rang 6 (90 Reden).Es gibt jedoch auch Abgeordnete, die in der vergangenen Legislaturperiode keine Rede im Plenum gehalten haben. Die Parlaments-Statistik zeigt, dass etwa 31 Abgeordnete, darunter Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die die Plenarsitzungen regelmäßig leitet, in der 20. Wahlperiode keine Rede im Plenum gehalten haben. Viele Abgeordnete haben in ihrer Eigenschaft als Kabinettsmitglieder vor dem Plenum gesprochen, diese Reden sind aber nicht in der Abgeordneten-Statistik enthalten. Dazu gehören Kanzler Olaf Scholz (SPD), Minister und Parlamentarische Staatssekretäre wie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). In der vergangenen Legislaturperiode stellte der AfD-Abgeordnete Malte Kaufmann (437 Anträge) die meisten Anträge, gefolgt von Jan Wenzel Schmidt (AfD, 396 Anträge). Aufwendige Kleine Anfragen wurden von Sören Pellmann (Linke, 866 Kleine Anfragen), Rina Latendorf (Linke) mit 818 und Gökay Akbulut (Linke) mit 729 gestellt





